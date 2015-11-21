Воронеж, 21 ноября, 2015, 20:01 — ИА Регнум. В старейшем храме левобережной части Воронежа, который сейчас оказался под угрозой сноса, краеведы обнаружили икону, предположительно, 19 века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель председателя Воронежского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Рудева во время экскурсии.

ИА REGNUM Следы старинных икон на стенах храма

Экскурсия, во время которой Ольга Рудева рассказала воронежцам об истории церкви, показала разрисованную иконами стену и остатки старинного кладбища, прошла вечером 20 ноября. На нее пришло около 15 человек. По словам Ольги Рудевой, это не первая экскурсия по этим местам. Прогулки здесь были и в прошлом году, и краеведы еще тогда пытались привлечь внимание общественности к судьбе заброшенной церкви.

Экскурсанты, однако, в этот вечер были не единственными посетителями храма. Вечером здесь также собрались православные активисты, а также люди, одетые в казачью форму. Группа из 20−30 человек активно обсуждала сложившуюся ситуацию и способы ее решения. Неизвестно, уделяли ли они внимание церкви раньше, но сейчас православные воронежцы планируют приходить сюда молиться и таким образом пытаться спасти полуразрушенный храм.

Примерно через час после начала экскурсии группы людей заинтересовали полицейских. Сначала три стража порядка робко стояли около входа на территорию здания, потом отошли ближе к остановке «ул. Димитрова». Только со второго раза они осмелились подойти к церкви и людям, стоявшим около нее.

К этому времени экскурсанты уже разошлись. Полицейские власти рядом с группой православных и, видимо, ждали какого-то указания. В толпе раздавалось: «Надо бодаться с «Выбором». Один из полицейских шепотом сказал другому: «Бодаться собираются. Ага, у нас лес вырубили и ничего. Где они были, когда здесь металлолом принимали?».

В это время один из организаторов схода объяснял людям, что полицейские не могут им ничего предъявить — собираться около храма закон не запрещает. Полицейские, по всей видимости, и не собирались ничего предпринимать.

«Не удается нам найти ответ на вопрос, что здесь собираются строить. Сорока на хвосте принесла, что это место принадлежит строительной компании «Выбор», но там комментариев не дают, — рассказала Ольга Рудева. — Собственник имеет старый дом, обременения нет, что это памятник культуры, что это церковь Рождества Христова на Придаче, нигде не прописано. Собственник покупал просто старое здание».

По мнению краеведа, единственный выход — волевое решение лично губернатора.

«Нужно властное решение губернатора, что по просьбе общественности это здание нужно изъять из собственности и передать епархии», — сказала Ольга Рудева.

Однако в этом вопросе не наши общего решения даже общественники. Краевед Владимир Елецких считает, что решение проблемы — во власти митрополита Сергия.

«Это здание определяло слободу Придача. Если епархия возьмет на себя труд по восстановлению для верующих, то ситуация может измениться. Второе решение — если СЭС запретит здесь строить, потому что здесь находится кладбище и могут быть массовые захоронения. Но у нас уже были стройки на кладбище. Строители, ничего с них не взять», — считает Владимир Елецких.

Основная проблема в том, что здание не было внесено в реестр памятников культуры или истории. По какой причине этого не было сделано, неизвестно.

20 ноября члены воронежского отделения «ВООПИиК» отнесли в управление по охране культурного наследия Воронежской области заявление об обнаружении объекта, обладающего признаками памятника истории. В документе историки просят организовать экспертизу, а также охрану здания до принятия решения о внесении его в реестр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость о том, что строители могут снести церковь Рождества Христова, расположенную на улице Димитрова, в районе Придачи, появилась 18 ноября. По данным краеведов, Придача — район очень древний, известен с конца 16 века. Церковь Рождества Христова была построена еще в конце 17 века, сначала она была деревянной, а в 1856 году ее возвели в камне. С 1932 года церковь была закрыта, а в ее здании в разные годы размещались клуб, фабрика, склад и даже общежитие для военнопленных. Рядом с церковью — обширное старинное кладбище с сохранившимися склепами. При этом никаких раскопок здесь никогда не проводилось.

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