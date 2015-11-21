Калуга, 21 ноября, 2015, 18:04 — ИА Регнум. Представление первого тома книги «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века», посвящённая священнослужителю Михаилу Шику, состоялась сегодня, 21 ноября в Малоярославце Калужской области. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM внучка священнослужителя Елена Старостенкова-Шик, впервые публикуются личные письма из семейного архива.

pravmir.ru Отец Михаил был расстрелян на Бутовском полигоне вместе с десятками других священнослужителей

В рамках мероприятия организаторы объявили о создании благотворительного фонда, целью которого является создание культурно-просветительского центра на основе дома Михаила Шик и Наталии Шаховской-Шик в Малоярославце Калужской области.

Михаил Владимирович Шик родился в 1887 году. Окончил Московский университет по двум специальностям — истории и философии, также прошёл курс философии во Фрайбургском университете в Германии. Работал в журнале «Колос» (издание просветительского направления), после начала Первой мировой войны — в армии.

В 1918 году Михаил Шик принял православие, женился на княжне Наталии Шаховской — известной писательнице. Молодая семья поселилась в Сергиевом Посаде, супруги активно участвовали в работе «Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры», учрежденной для сохранения от уничтожения святынь Лавры. Ученым секретарем этой комиссии был отец Павел Флоренский.

В 1925 году рукоположен в дьяконы, через несколько месяцев был арестован и после длительного тюремного заключения сослан в Турткуль Каракалпакского автономного округа. В ссылке, в 1927 году, Михаил Шик был рукоположен в иерея преосвященным Никодимом (впоследствии архиепископ Костромской), также находившимся среднеазиатской ссылке.

По возвращении из ссылки отец Михаил служил в храмах Святого Николая в Кленниках и Соломенной Сторожке. Затем был вынужден покинуть Москву и часто менять места жительства. С 1931 года — в Малоярославце. Построил потаенную церковь в пристройке к дому, где служил тайно. Почти десять лет семья Шиков-Шаховских прожила в Малоярославце. Здесь, в доме на улице Успенской, росли и учились пятеро детей отца Михаила, здесь он совершал своё тайное служение. Отец Михаил был арестован в феврале 1937 года по «делу епископа Арсения Жадановского». 27 сентября 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне вместе с десятками других священнослужителей.

Переписка, опубликованная в книге «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века», долгое время хранилась в семейном архиве — как и дневниковые записи, сделанные дьяконом Михаилом во время этапирования в Турткуль, куда он был сослан по обвинению в участии в деле митрополита Петра (Полянского). Письма отражают личные переживания авторов, их непросто складывавшиеся отношения, обретение смысла семейной жизни, неотделимой от жизни страны и церкви.

Авторы писем представляют собой известные семьи: род Рюриковичей со стороны Наталии Дмитриевны и успешное еврейское купечество со стороны отца Михаила. В переписке открывается духовный подвиг отца Михаила, добровольно и осознанно разделившего судьбу потомственных священников, подвергавшихся в годы репрессий жестоким преследованиям за сам факт принадлежности к духовному сословию.