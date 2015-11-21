Каракас, 21 ноября, 2015, 16:30 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен выразить официальный протест Вашингтону в связи с тем, что спецслужбы США в течение десяти лет следили за сотрудниками Petroleos de Venezuela, сообщает La Radio del Sur. Кроме этого, он дал распоряжение МИД Венесуэлы «пересмотреть отношения с США». В Посольство США в Каракасе была передана нота протеста.

Цитата из м/ф «Стеклянная гармоника». Реж. Андрей Хржановский. 1968. СССР Слежка

Как корреспонденту ИА REGNUM рассказал экс-сотрудник посольства России в Каракасе, «еще в 2005—2006 годах Государственная компания Petroleos de Venezuela была напичкана сотрудниками, работавшими на спецслужбы США». «Прослушивались телефонные разговоры. Были большие сложности в организации встреч с российскими делегациями. Многие инициативы, имевшие поддержку на уровне руководства страны, блокировались на уровне исполнителей в Petroleos de Venezuela. Иногда из посольства нельзя было дозвониться до лиц, принимающих решения — просто не соединяли. Уго Чавес основательно почистил ряды в PDVSA. Так что претензии, которые высказал Николас Мадуро американской стороне вполне обоснованны», — сообщил бывший сотрудник посольства.

В свою очередь, министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино резко осудил действия США, отметив, что факты шпионажа за сотрудниками PDVSA должны иметь последствия, как с правовой, так и моральной точек зрения. А государственная компания Petroleos de Venezuela выступила по этому поводу со специальным заявлением, отмечает Prensa Latina.

Как ранее сообщало BBC, сайт The Intercept опубликовал расследование, согласно которому Агентство национальной безопасности США следило за руководством венесуэльской государственной компании Petroleos de Venezuela, а также за бывшим министром нефти страны. В статье ссылаются на документы АНБ, предоставленные бывшим сотрудником организации Эдвардом Сноуденом.