Санкт-Петербург, 21 ноября, 2015, 15:42 — ИА Регнум. 10 декабря в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» откроется ретроспектива работ кинорежиссера-сюрреалиста Дэвида Линча. В течение четырёх дней здесь пройдут показы пяти его фильмов. По сообщению пресс-службы «Авроры», все ленты будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Малхолланд драйв» реж. Дэвид Линч. 2001 года. США Тут нет поцелуя

ИА REGNUM напоминает, что сегодня исполняется 117 лет со дня рождения одного из крупнейших представителей сюрреализма в живописи — бельгийского художника Рене Магритта, известного своими остроумными и загадочными картинами.

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Смотрите галерею работ Рене Магритта

В программу ретроспективы Дэвида Линча вошли фильмы:

«Голова-ластик» 1977 года — дебютная полнометражная картина режиссёра;

«Синий бархат» 1986 года;

«Шоссе в никуда» 1997;

«Твин Пикс: сквозь огонь» 1992;

«Малхолланд драйв» 2001.

Специальный гость программы — кинооператор Фредерик Элмс, работавший с Линчем над фильмами «Синий бархат», «Голова-ластик» и «Дикие сердцем». 13 декабря в первом павильоне киностудии «Ленфильм» Элмс проведёт открытый мастер-класс по созданию в кино сюрреалистической атмосферы с помощью освещения и движения камеры.

Одной из самых знаменитых картин режиссёра кинокритики считают фильм «Малхолланд драйв», вышедший на экраны в 2001 году. Это загадочная история двух девушек, одна из которых теряет память после автомобильной аварии. Под новым именем Рита она пытается начать в Голливуде новую жизнь. Вместе с Бетти, начинающей актрисой, приютившей Риту, героиня пытается разгадать тайны прошлого. В какой-то момент фильма становится понятно, что история завязана главным образом на Бетти и её тайных страхах.

После премьеры фильма на Каннском кинофестивале в мае 2001 года Линчу присудили приз за лучшую режиссуру. Картина встретила массу положительных отзывов и с моменты выхода на экран получила 33 различных награды. Редактор New York Times Стивен Холден поставил фильм в один ряд со знаменитой лентой Феллини «Восемь с половиной». Редактор «Chicago Sun-Times» Роджер Эберт охарактеризовал фильм как «картину о мире во сне сюрреалиста, снятую в форме голливудских фильмов нуар» и «простил» режиссёра за предыдущие работы — «Диких сердцем» и «Шоссе в никуда», на которые в своё время писал негативные рецензии.

Справка ИА REGNUM:

Девид Линч — автор десяти полнометражных фильмов оставивших след в истории мирового кинематографа, а также популярного сериала «Твин Пикс». Режиссёр и сценарист Линч является помимо этого художником, писателем, музыкантом, а также пропагандистом метода трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йоги. С 2006 года Линч не снимает кино, однако с недавних пор работает над третьим сезоном «Твин Пикса».

Увлекаясь мультипликацией с детства, в 1966 году в возрасте двадцати лет Дэвид Линч создаёт свой первый короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин», в котором несколько раз повторяется эпизод, описанный в названии. Свою работу Линч представил на конкурсе в Пенсильванской академии художеств, где в то время учился. Несмотря на странный сюжет, фильму присудили премию, а член судейской комиссии Бартон Вассерман даже изъявил желание спонсировать следующий проект молодого режиссёра.

«Шестеро блющих мужчин» реж. Девид Линч. 1966. США

В 1967 году, заручившись небольшой финансовой поддержкой, Линч снял игровой короткометражный фильм «Алфавит». Впоследствии, в одном из интервью он рассказал об истории создания фильма:

«В то время я был женат на Пэгги… Однажды она была в гостях у своих родителей, и там же находилась её маленькая племянница. Кажется, она лежала в тёмной комнате в маленькой кровати и ей приснился кошмар. Она всё время повторяла алфавит в этом кошмаре. Когда Пэгги рассказала мне об этом случае, возможно, это и вызвало что-то у меня в мозгу, поэтому я начал работать над фильмом «Алфавит».

"Алфавит», реж. Девид Линч. 1968. США

Над своим первой полнометражной картиной «Голова-ластик» Линч работал 5 лет. Финансовые трудности не позволили закончить раньше, и лента вышла только в 1976 году. В этой картине режиссёр впервые прибегает к использованию запутанных сюрреалистических историй, что в дальнейшем стало основой его художественного метода. Фильм «Голова-ластик» представляет собой путешествие во внутренний мир человека, где герои и события, происходящие с ними, существуют не в реальности, а лишь как категории сознания, перетекая друг в друга, или разрушаясь.

Поначалу фильм встретил множество критических отзывов, однако впоследствии стал классикой жанра фантастической драмы. В 2004 году Библиотека Конгресса США включила картину в Национальный реестр фильмов. По некоторым данным, Стэнли Кубрик высказывал сожаление о том, что фильм снял не он.

В России Дэвид Линч стал известен благодаря сериалу «Твин Пикс», вышедшему на экраны в начале 90-х годов. Это детективная история о расследовании убийства старшеклассницы Лоры Палмер в тихом городке Твин Пикс штата Вашингтон, расследует которую специальный агент ФБР Дейл Купер. Постепенно зрителю открывается тёмная сторона жителей мирного Твин Пикса.

Поначалу сериал имел триумфальный успех. Запущенная 8 апреля 1990 года премьера собрала у телеэкранов 8,15 миллионов зрителе. Однако ко второму сезону интерес публики спал. Это связывают с появлением неясных сюжетных линий и непопулярной концовкой основного сюжета. Многие кинокритики назвали вторую часть «Твин Пикса» пародией на знаменитую первую часть.

Известно, что из всего сериала Линчем сняты лишь шесть серий, для работы над остальными были приглашены другие режиссёры. Однако работу над третьим сезоном Линч ведёт самостоятельно. Предположительно, новый 18-серийный «Твин пикс» зрители смогут увидеть в 2017 году. Ожидается, что события продолжения развернутся в наши дни, спустя 25 лет, и в новом сезоне будет участвовать ряд актёров, которые снимались в первых двух частях, в частности, Кайл Маклахлен вернётся к роли Дейла Купера.

Трейлер третьего сезона т/ф «Твин Пикс»

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