Берлин, 21 ноября, 2015, 14:27 — ИА Регнум. По оценкам германской прессы, Путин не только сумел вывести Россию из международной изоляции, но и существенно укрепил ее позиции на Ближнем Востоке. На этом фоне удивление в немецкой печати вызвала позиция руководства государств Прибалтики, которые отказываются вступать в коалицию с Россией даже ради борьбы с международным терроризмом.

politikus.ru Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (на фото с пистолетом)

Путин преуспел в Сирии

В Сирии президент России Владимир Путин сделал то, что на Западе считали невозможным. Западные комментаторы обычно пишут, что военное вмешательство в сирийский конфликт было большой ошибкой, так как сотрудничество с правительственной сирийской армией диктатора Башара Асада не приведет ни к чему хорошему, ведь она деморализована, плохо оснащена и слабо мотивирована. Однако на практике, как полагает бывший менеджер проектов американской организации по продвижению реформ в бывших республиках СССР «USAID» Джош Коэн, Путин в Сирии достиг большинства своих целей, передает немецкая версия американской газеты «The Huffington Post» (THP).

По мнению издания, президент России сумел обеспечить российское военное и политическое влияние на Ближнем Востоке. В настоящее время Россия не только получила несколько военных баз в Сирии, но и имеет собственную военно-морскую базу в Средиземном море. Кроме того, Путин заручился поддержкой шиитских держав Ближнего Востока — правительств Ирана и Ирака, военизированной организации «Хезболла» в Ливане, а также режимом Асада.

Москва требует считаться с Асадом

Россия теперь располагает двумя командными центрами в Багдаде и в Дамаске, где планируются совместные военные операции российской армии с иракскими и сирийскими вооруженными силами. Таким образом, Россия вновь стала военной державой на Ближнем Востоке, отмечает THP.

Еще до того, как Франция выступила с официальным заявлением (по поводу участия в сирийской операции — прим. ИА REGNUM ), Россия неожиданно подготовила проект собственной резолюции для ООН, направленной против террористической организации «Исламское государство». Ядром российского проекта резолюции является сотрудничество с режимом Башара Асада в Дамаске. Именно это западные государства отклонили в более раннем российском проекте в сентябре, так как именно репрессии Асада положили начало гражданской войне в Сирии. Москва же хочет, чтобы все военные действия в Сирии были скоординированы с правительством Асада, пишет газета «Handelsblatt"(HB).

Россия выходит из изоляции

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус приветствовал инициативу Москвы. По словам главы французского МИДа, всем силам надлежит действовать сообща в борьбе против терроризма. Мир должен преодолеть угрозу со стороны боевиков «Исламского государства».

«Почин России — это путь ее выхода из международной изоляции, — приводит HB слова Фабиуса. — Террористы — это нелюди, но их всего 30 тысяч. Единство государств мира поможет искоренить эти 30 тысяч. При этом Башар Асад не может быть будущим Сирии».

Путин наступил Западу на мозоль

Путин наступил Западу на мозоль, обнажив в борьбе с терроризмом неудобную правду о том, что в общей сложности 40 государств, в том числе некоторые страны «большой двадцатки», оказывали финансовую поддержку «Исламскому государству». А теперь широкая международная коалиция должна положить конец этому недоразумению. Путин дипломатично не стал называть конкретные страны, но дал понять, что антитеррористической коалиции необходима поддержка со стороны США, ЕС и Саудовской Аравии, сообщает газета «Deutsche Wirtschafts Nachrichten» (DWN).

«Необходимо проделать конкретную работу, чтобы предотвратить террористические атаки и для борьбы с терроризмом на глобальном уровне. Мы предлагаем объединить усилия в борьбе с «Исламским государством», — цитирует DWN российского лидера.

Все из-за нефти

По словам издания, для России принципиально важен контроль за мировой торговлей нефтью. Экономика страны напрямую зависит от экспорта углеводородов. Поэтому Путин видит необходимость занять твердые позиции на Ближнем Востоке, чтобы продолжить работу по созданию противовеса власти саудитов в ОПЕК. Война на Ближнем Востоке, как и все глобальные конфликты, ведется в целях получения доступа к ресурсам. После парижских терактов Путину удастся, вероятно, убедить Запад, что он является более надежным партнером, чем Саудовская Аравия, за которой западные страны ухаживали на протяжении многих десятилетий.

Против Москвы хоть с ИГИЛ

Из-за роли Москвы в конфликте на Украине, три бывшие советские республики Латвия, Литва и Эстония не хотят воевать на стороне России против «Исламского государства». Три президента прибалтийских стран наотрез отказались участвовать в такой коалиции в пятницу на встрече в Паланге, передает австро-германская газета «Tiroler Tageszeitung».(TT)

«Литва не будет участвовать в какой-либо новой коалиции, в которой участвует или может участвовать Россия», — приводит TT высказывание президента Литвы Дали Грибаускайте.

Хитрый батька

Белоруссия лавирует между Европой и Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после выборов по-прежнему крепко сидит в седле. ЕС смягчает санкции против него и надеется на изменения в отношениях. Как такое возможно, недоумевает газета «Thüringische Landeszeitung"(TL).

По мнению TL, куда будет двигаться Белоруссия после выборов, пока неясно. Непонятна и логика Европейского Союза, который с этого месяца навсегда снимает некоторые санкции против Белоруссии, несмотря на то, что хотя последние выборы в этой стране прошли мирно, в отличие от выборов пятилетней давности, реальной альтернативы основному кандидату в президенты в канун выборов не было.