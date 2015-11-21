Брюссель, 21 ноября, 2015, 13:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель пояснил, с чем связаны беспрецедентные меры безопасности введение сегодня в Брюсселе. Слова главы бельгийского правительства передает издание Soir сегодня, 21 ноября.

Dr Les Sachs Ангел на площади мучеников. Брюссель

Мишель заявил, что уровень террористической угрозы в столице Бельгии и Евросоюза повышен из-за поступившей информации об угрозе террористического акта, подобно парижскому.

«Речь шла об угрозе теракта в нескольких местах, его должна была совершить группа из нескольких человек, — заявил премьер-министр Бельгии после заседания совета по безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Брюсселе был объявлен наивысший уровень террористической угрозы — четвертый. Власти города закрыли метрополитен и призвали жителей избегать мест массового скопления людей.

Сообщалось, что правоохранительные органы Бельгии проводят спецоперации в разных районах города, связанные с расследованием серии терактов в Париже 13 ноября.

Напомним, 13 ноября в Париже была совершена серия террористических актов, которые унесли жизни 130 человек, в том числе одной гражданки Российской Федерации. Ранения получили более 350 человек.