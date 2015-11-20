Бамако, 21 ноября, 2015, 02:58 — ИА Регнум. Власти Мали приняли решение о введении чрезвычайного положения на территории страны после нападения боевиков на отель в Бамако, передаёт Agence France-Presse.

Juan Jiménez Martínez Бамако. Мали

С заявлением о введении режима ЧП сроком на десять дней выступил президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Кроме того, президент объявил в стране национальный траур по жертвам теракта.

По уточнённым данным, количество погибших в результате нападения на отель стали 19 человек. Уничтожены два боевика.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября около десяти вооружённых боевиков прибыли на территорию отеля Radisson Hotel Bamako в столице Мали на автомобиле с дипломатическими номерами. Террористы захватили около 200 заложников. В штурме отеля участвовали французские и американские спецподразделения.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая «Аль-Мурабитун», присягнувшая на верность «Исламскому государству». Эта же группировка уже брала на себя ответственность за атаки на отели в Мали, в том числе за захват заложников в отеле Le Byblos в городе Севаре в августе этого года.

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