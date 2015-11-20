Москва, 21 ноября, 2015, 01:59 — ИА Регнум. Объявление о получении американским бойцом ММА Джеффом Монсоном гражданства Российской Федерации, прозвучавшее после боя с его участием в Москве, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам представитель спортсмена Николай Каушанский.

1080plus.com Джефф Монс — боец ММА на тренировке.

По его словам, все документы пока ещё находятся на рассмотрении, и сообщение о вручении Монсону гражданства было преждевременным. «Некоторые люди, которые были источником этой информации, не так поняли. Они опередили события», — приводит слова Каушанского ТАСС.

Друг Монсона, российский боец Алексей Олейник предположил, что «это просто организаторы хотели сделать таким образом пиар». «На самом деле мы не знаем, зачем они это сказали. Гражданство у него не получено, он до сих пор в ожидании», — сказал Олейник.

По его словам, во время боя Монсон вышел на ринг в майке с написью «Я россиянин». После окончания боя, который завершился победой Монсона, ведущий вызвал на сцену председателя Союза армян России Ара Абрамяна для вручения бойцу приза со словами, что Монсон получил российское гражданство, передаёт агентство «Р-Спорт».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении получить российское гражданство Джефф Монсон заявил ещё в марте 2013 года.

44-летний спортсмен одержал в ММА 57 побед при 23 поражениях, одно из которых четыре года назад нанес ему Фёдор Емельяненко, а также одну ничью. Также Монсон, которые имеет прозвище Снеговик, имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Напомним, в сентябре этого года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Рою Джонсу-младшему.