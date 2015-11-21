Москва, 21 ноября, 2015, 08:29 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Режиссер Э. Рязанов. 1966. СССР Иннокентий Смоктуновский

ИА REGNUM: По данным «Автостата» в 2015 году, по сравнению с прошлым годом, число дилеров в России уменьшилось почти на две сотни. Как удается вам держаться?

За этот год произошло перераспределение долей у представленных на рынке брендов — от тех, кто испытывал сложности, в сторону других. Так, например, если раньше мы были пятым дилером Honda в России, то теперь стали первым. По итогам девяти месяцев мы стали единственным дилером в топ-20 иностранных марок в Петербурге, кто показал на рынке рост. Также это произошло из-за того, что у нас появилось два новых бренда в период осени 2014 — весны 2015 годов — это Hyundai и Suzuki.

ИА REGNUM: Как скажется на вас, теперь первом в рейтинге дилере Honda, ее решение уйти на продажи по предзаказам?

Решение вступит в силу с весны 2016 года, и это окажет сильное влияние — объемы продаж станут меньше. Оборотного капитала, который нужен для новой схемы при тех же объемах, нужно в 3,5 раза больше. А оборотный капитал является одним из ключевых конкурентных преимуществ в дилерском рынке, поэтому мы не планируем тратить такие большие деньги на проект Honda.

ИА REGNUM: А на что?

На те бренды, которые имеют большую «оборачиваемость», а именно все остальные, работающие классическим способом.

ИА REGNUM: В начале ноября Ford объявил о сокращении на заводе в Петербурге и двухмесячной остановке производства. Как это скажется на дилерах?

С точки зрения клиентов это не скажется никак, так как у нас и большинства коллег на складах хватит автомобилей на два месяца продаж. Тем более в октябре 2015 года произошло усиление падения рынка, и машин достаточно. А сами дилеры, конечно, очень сильно пострадают. Нам приходится получать машины не равномерно каждый месяц, а так, чтобы поддерживать продажи при остановке завода. То есть нам приходится заранее заказывать автомобили и вывозить их. Как следствие, и оплачивать всё сразу, что является большим ударом по экономике предприятия.

ИА REGNUM: Как обстоят дела с брендом Mitsubishi? Марка просела сократила свои продажи почти на 50%.

Марка себя чувствует тяжело. Потому как у нее в России производятся только две модели: Outlander и Pajero Sport. Локализация имеет маленький процент, да и себестоимость там во многом формируется в иностранной валюте. Из-за низкого процента локализации им приходится отказываться от многих моделей. Я думаю, что с Outlander в следующем году будет все хорошо, потому что у нее локализация более-менее высокая, и запас прочности по цене есть. Также и с Pajero Sport. С остальными будут сложности…

ИА REGNUM: Как обстоят дела с сервисом?

Если говорить о слесарно-механическом участке, то он растет, даже без учета новых брендов. Это происходит из-за того, что в 2013−14 годах мы очень хорошо продавали, и сейчас эти машины возвращаются обратно на ремонт. Основные проблемы возникли с малярно-кузовным участком, там сейчас коллапс — клиентов крайне мало.

ИА REGNUM: Почему?

Это связано с тем, что в этом году появился большой процент КАСКО с франшизой. В прошлом году это показатель был около 10% от всего объема, сейчас — 60%. Соответственно, эти машины не приезжают на ремонт. Также люди поменяли свою стратегию: им сейчас важнее не отремонтировать одну-две царапины, как это было раньше. Теперь главное — получить скидку у страховой компании на убыточную пролонгацию на следующий год, которая дается за то, что ты безубыточно отъездил год. Вот люди и не заявляют мелкие повреждения.

ИА REGNUM: Рынок в октябре просел на 38,5%, но эксперты не теряют надежды и прогнозируют более утешительные результаты в ноябре и декабре.

Смотря с чем сравнивать продажи. Если сравнивать с ноябрем и декабрем 2014 года, то лучше не будет из-за эффекта высоких продаж в конце прошлого года по причине скачка валют и резкого повышения спроса. Если сравнивать с октябрем, то возможно будет не так все и страшно. Я думаю, что будет немного больше, чем в октябре, но не сильно.

ИА REGNUM: А через какое время, на Ваш взгляд, возможно выйти из кризиса?

Это зависит от двух факторов, на которые мы, причем, никак влиять не можем: от цены на нефть и от экономической политики нашего правительства.

ИА REGNUM: А если будет запущена господдержка?

Конечно, если будет госпрограмма по утилизации и trade-in, а также субсидирование процентных ставок, то, конечно, это сильно поможет отрасли. У нас сейчас прогнозы на 2016 год — от 0% в лучшем случае до падения в 10% по сравнению с итогами 2015 года. Если будет госпрограмма — будет 0%, не будет — упадем на 10−15%.

ИА REGNUM: Какие основные тенденции на рынке сейчас можно наблюдать?

Рынок начинает сжиматься с точки зрения количества брендов, которые дают большие объемы. Но еще более сильное сокращение будет происходить с точки зрения моделей. То есть, если раньше, условно говоря, в России продавалось 400 моделей различных марок, то в этом году их чуть больше 300, и тенденция уменьшения продолжится. Доля рынка будет концентрироваться на небольшом количестве самых популярных моделей. Получится, что многие автопроизводители будут предоставлять одну-две модели.

ИА REGNUM: И на какой сегмент делается основная ставка?

Конечно, сегмент B. Сейчас реальные доходы населения падают, и есть основания полагать, что падать будут и в будущем. Соответственно, когда народ беднеет, продаваться будут в основном только три группы: B-сегмент, Middle/small, SUV, и премиум класс, сохраняющий объемы и в сложные времена.

ИА REGNUM: Рынок медленно пытаются завоевывать китайцы. Нет ли планов пополнить линейку брендов автомобилями азиатских партнеров?

Китайские бренды интересны. С ними есть будущее и в России, и в мире. Я помню, лет 15−20 назад, когда в таком свете, в котором сейчас обсуждают китайские машины, обсуждали когда-то автомобили корейского производства. Сейчас корейские бренды являются лидерами российского рынка. Поэтому китайцы — это будущее, но мы с аккуратностью подходим к переговорам с ними, потому что у них нет стратегического видения.

ИА REGNUM: Что имеете в виду?

В отличие от остальных дистрибьютеров, китайцы очень любят продать, предположим, сначала 30 тысяч машин, а потом… Потом, когда видят, что рынок ослабевает, не ввозят машины вообще. Когда курс валюты снова уходит туда, куда им выгодно, ситуация возвращается к норме, они снова намереваются продать 30 тысяч, а такого не бывает. Пока они не поменяют стратегию, мы к ним будем относиться с особой осторожностью. Надеюсь, они поймут, что так делать нельзя.

ИА REGNUM: Однако Great Wall начал строить под Тулой завод…

Дай бог… Главное, чтобы они машинокомплекты не стали завозить также: сначала 30 тысяч, а потом ноль. Это ведь больше всего и отпугивает.

ИА REGNUM: Как идут продажи на вторичном рынке?

Падают. Откуда появляются автомобили на вторичном рынке? Когда люди думают поменять имеющуюся машину на новую или более свежую. Если ситуация с финансами обстоит не очень хорошо, человек может поменять автомобиль позже на год или на два. А может, как на Кубе — не менять машину вообще и ездить на ней 40 лет. Все зависит от благосостояния населения. Количество желающих продать автомобиль уменьшилось, вот и на «вторичке» продажи снижаются.

ИА REGNUM: Как много автомобилей в этом году покупают в кредит?

В первом квартале в кредит машины практически не продавались. При тех ростовщических процентных ставках, которые были тогда, мало кто имел желание приобретать автомобиль в кредит. Позднее, к третьему кварталу, ситуация изменилась, однако процентная ставка сейчас все же выше, чем была в середине прошлого года. А люди в меньшей степени готовы брать кредит при наибольшей процентной ставке, если их доходы снизились. Так, в первом квартале мы продавали в кредит 10−15% автомобилей, а по последним месяцам показатели поднялись до 35−40%.