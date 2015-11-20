Самара, 20 ноября, 2015, 22:44 — ИА Регнум. Решение о начале работ по созданию самолёта на базе Ил-114 станет отправной точкой для производства отечественных самолётов и развития региональной гражданской авиации в России. Об этом во время общения с журналистами в Самаре заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Полпред входит в состав специальной правительственной рабочей группы и принимал активное участие в решении вопроса о строительстве Ил-114.

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«Проект создания отечественного регионального самолёта разрабатывается по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который поставил такую задачу перед нашим промышленным комплексом. Ввиду того, что достаточно большие компетенции сосредоточены на предприятиях Приволжского федерального округа, мы подключились к этой работе, в результате которой был отобран проект Ил-114. Этот проект позволит нам создать региональный самолёт на 100% из отечественных комплектующих, то есть это будет не локализация производства, а именно стопроцентное импортозамещение. Для страны этот самолёт очень важен. Благодаря Министерству транспорта России в последние три года очень активно развиваются региональные пассажирские перевозки, вы знаете насколько сегодня востребован российский внутренний туризм с учётом всех происходящих международных моментов. Мы видим потенциал роста региональных перевозок, и для этого нужен современный, безопасный, комфортабельный самолёт, который мы можем производить независимо от желания или нежелания наших иностранных партнёров», — подчеркнул полпред.

Бабич отметил, что предлагался ряд альтернативных проектов: совместный проект с «Бомбардье», рассматривался проект совместно с французами. «Но нам удалось убедить всех участников диалога, что нужно создавать свой самолёт. И сегодня такой самолет есть. Он уже летает в Узбекистане, обеспечивает нужды Министерства обороны России и других силовых ведомств. На его базе на основе самых современных технологий и по стандартам ИКАО будет создан отечественный самолёт для региональных перевозок. При этом он будет обслуживать и спецпотребителей, силовые структуры, а также другие нужды нашего народного хозяйства», — сказал Михаил Бабич.

Головным финальным заводом по производству Ил-114 будет Нижегородский завод «Сокол» — предприятие, которое обладает необходимыми технологическими и кадровыми компетенциями. По словам полпреда, в кооперацию войдут и другие предприятия: это может быть и Ульяновск, и Воронеж, и Самара, и Казань. «Сейчас окончательный вид кооперации складывается, но на 80% это будут предприятия Приволжского федерального округа, что для нас, разумеется, очень важно. Нужно отметить, что при реализации проекта будет создана новая модификация двигателя, которая в дальнейшем будет использоваться на других типах создаваемых в стране самолётов», — подчеркнул полпред.

В администрации ульяновского губернатора ИА REGNUM пояснили, что у региона есть все предпосылки войти в кооперацию по строительству нового самолёта. «Авиационная отрасль является одним из перспективных направлений развития Ульяновской области. Сегодня у нас успешно действует авиационный кластер, в состав которого входит более 70 предприятий, занимающихся авиастроением, авиаперевозками, ремонтом воздушных судов, подготовкой персонала, — прокомментировала начальник управления промышленности и ОПК администрации губернатора Ульяновской области Марина Глухова. — Уверена, что ульяновские предприятия с достоинством выполнят все поставленные перед ними задачи в кооперации по строительству нового самолёта».

Справочно:

Ил-114 — двухмоторный турбовинтовой самолёт, число пассажиров — 64 человек, крейсерская скорость — 500 км/ч, максимальная дальность полёта — 5500 км. По предварительным расчётам, общая стоимость работ по проекту составит около 35 млрд рублей, из них на ОКР — 10,9 млрд рублей. Проект предполагается реализовать в три этапа. На первом (2016−2019 годы) — производство самолёта Ил-114−300 из задела АО «Ташкентский механический завод», на втором этапе (2019−2029 годы) — собственное производство ПАО «ОАК» на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, на третьем этапе планируется разработка перспективного регионального самолёта размерностью до 80 пассажиров на платформе Ил-114−300.