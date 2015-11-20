Турку, Финляндия, 20 ноября, 2015, 22:27 — ИА Регнум. Двусторонняя торговля между Россией и Финляндией сократилась за восемь месяцев текущего года на 33,6%. Падение товарооборота между Россией и Финляндией на 80% обусловлено системными проблемами и конъюнктурой мировых рынков и лишь на 20% — влиянием санкций и контрсанкций. Об этом заявил Торговый представитель России в Финляндии Валерий Шлямин, выступая на Российско-Финляндском бизнес-форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе торгпредства.

Dennis Jarvis Памятник композитору Яну Сибелиусу в Хельсинках

По словам Шлямина, «в истории российско-финляндских экономических отношений 2015 год оказался, пожалуй, самым сложным за последние десятилетия». Вместе с тем в торгпредстве убеждены: «нижний пик» в двусторонней торговле уже пройден. Эксперты оценили возможные сценарии развития российско-финской торговли по трём вариантам. «По всем сценариям, даже по негативному, в последующие годы, вплоть до 2020 года, нас ожидает медленный, но устойчивый рост», — говорит Шлямин.

Торгпред России в Финляндии также отмечает, что сегодня торговля услугами в совокупности составляет более 30% от суммы двустороннего товарооборота, и эта пропорция постоянно увеличивается. «Здесь мы ждем опережающего роста, учитывая тот факт, что Финляндия находится на восьмом месте среди стран-партнеров России в мире в торговле услугами (против 15-го места по величине товарооборота)», — подчеркивает Шлямин. По его словам, 70% в структуре двусторонней торговли услугами занимают туризм и деловые поездки. Несмотря на снижение покупательной способности россиян и значительное падение турпотока, Финляндия остается наиболее посещаемой в Европе страной для граждан РФ. Как оценивают эксперты торгпредства, по итогам текущего года Финляндию посетит около 3,8 млн российских туристов. Кроме того, граждане Финляндии занимают четвертое место в мире по числу посещений России жителями зарубежных государств. «Уверены, что туризм будет оставаться значимым направлением, и ожидаем расширения географии посещения как россиянами регионов Финляндии, так и финнами российских регионов», — говорит Валерий Шлямин.

Напомним, что с 19 по 20 ноября в финском городе Турку проходил Российско-Финляндский бизнес-форум. В нём приняли участие более 250 человек, среди которых представители федеральных и региональных органов власти России и Финляндии, ведущие эксперты в сфере российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, представители высших учебных заведений, предприятий, российских и финских институтов развития. Торгпредство Российской Федерации в Финляндии выступило в роли соорганизатора форума.