Осло, 20 ноября, 2015, 22:22 — ИА Регнум. Правящие партия консерваторов и анти-иммигрантская Партия прогресса достигли соглашения со своими центристскими союзниками, а также рабочей оппозицией по вопросу ограничения количества просителей убежища, прибывающих в Норвегию. Как сообщает норвежское издание TheLocal, правительство приняло решение ужесточить правила приема беженцев после очередного всплеска наплыва просителей на фоне острой нехватки мест для их размещения.

Tracy Hunter

Заключив соглашение, правительство намерено сократить социальные пособия беженцам, снизив их до среднескандинавского уровня, а также активизировать работу по выдворению тех беженцев, кому было отказано в убежище. Изменения также коснутся правил предоставления вида на жительство в Норвегии и порядка воссоединения семей. Как сообщает издание, для информирования тех, кто хотел бы попасть в королевство, будут задействованы различные медиа. Особенно это коснется беженцев, попадающих в Норвегию через Россию.

Как заявило в четверг, 19 ноября, норвежское миграционное агентство, ситуация с размещением просителей убежища — критическая. К концу 2016 года властям необходимо будет создать около 100 тысяч дополнительных мест для размещения вновь прибывающих.

За последнюю неделю за убежищем к Норвегии обратилось порядка 2500 человек, в то время как с начала года общее количество просителей составило 29 тысяч.