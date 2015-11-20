Воронеж, 20 ноября, 2015, 21:32 — ИА Регнум.



voronezh.er.ru Владимир Нетесов





С информационным терроризмом необходимо бороться не только на федеральном, но и региональном уровне, об этом заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов на заседании совета законодателей ЦФО. Мероприятие состоялось в Москве 20 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Среди принятых на заседании решений — разработка совместно с Генеральной прокуратурой и МВД законодательной инициативы о предоставлении региональным прокурорам права направлять требование Роскомнадзору по блокированию сайтов, призывающих к массовым беспорядкам.

«С информационным терроризмом необходимо бороться не только на федеральном, но и региональном уровне. Сегодня в сети можно найти немало экстремистской литературы и иных источников призывов к массовым беспорядкам. Во многих случаях просто невозможно найти ни заказчиков, ни исполнителей. Необходимо оперативно, на местах, пресекать работу подобных сайтов», — отметил председатель облдумы Владимир Нетесов.

На заседании также прозвучала информация о роли торгово-промышленных палат в развитии регионального законодательства и межрегионального делового сотрудничества в ЦФО.

«Торгово-промышленная палата Воронежской области — одна из давно работающих территориальных палат Российской Федерации. Она образована на базе Центрально-Черноземного регионального отделения ТПП СССР, которое создано в июле 1988 года. И за годы своего существования стала реальной силой, способствующей развитию экономики области, успешно реализующую цели расширения взаимодействия деловых кругов с органами власти. При активном участии ТПП в регионе выстроен конструктивный диалог между властью и бизнесом. Торгово-промышленной палате региона одна из первых получила право законодательной инициативы по вопросам экономики и внешнеэкономических связей. Она является одним из источников формирования благоприятного предпринимательского климата в регионе», — рассказал Владимир Нетесов.

Кроме того, совет законодателей рассмотрел меры по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в субъектах РФ. Владимир Нетесов напомнил, что 3 и 10 октября текущего года в Воронеже прошел фестиваль ГТО среди государственных и муниципальных служащих. В нем поучаствовали 544 представителя власти региона, из которых более 300 удостоились знаков отличия. В целом, Воронежская область входит в десятку регионов по числу желающих сдать нормы ГТО.

«Но это только начало. Задача: сделать так, чтобы через ГТО массовый спорт вошел в каждую семью. Комплекс ГТО должен стать локомотивом развития физической культуры, пропаганды здорового образа жизни, основой для воспитания сильной духом молодежи области», — сказал Владимир Нетесов.