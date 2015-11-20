Симферополь, 20 ноября, 2015, 20:51 — ИА Регнум. Министерство топлива и энергетики Крыма призывает жителей полуострова экономить электроэнергию в период пиковых нагрузок с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, а также подготовиться к возможным отключениям электричества. Об этом говорится в сообщении Минтопэнерго Крыма на сайте правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Приносим извинения за временные неудобства и рекомендуем: при наличии подготовить к работе резервные источники электроснабжения; зарядить аккумуляторные батареи; запастись резервными запасами воды», — говорится в сообщении.

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Утром 20 ноября неизвестные повредили электроопоры ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Крым, в Херсонской области Украины. «В настоящий момент осуществляются ремонтно-восстановительные работы, регламент производства которых предполагает возможные временные ограничения в подаче электроэнергии. При этом особо важные объекты отключаться не будут», — проинформировали в Минтопэнерго Крыма.

Из-за повреждения неизвестными вышли из строя ВЛ 220 кВ «Каховская — Титан» и ВЛ 330 кВ «Мелитополь — Джанкой», говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго». Сейчас Крым получает электроэнергию через ВЛ 330 кВ «Каховская — Островская» и ВЛ-330 кВ «Каховская — Джанкой». Объём поставляемой электроэнергии — до 650 МВт мощности, тогда как Крыму необходимо 900−950 МВт. При этом, на обеих работающих сейчас линиях критические повреждения, которые могут привести к их выходу из строя. «Это приведет к полному отключению Крыма и существенному снижению надежности энергоснабжения Херсонской и Николаевской областей, которые питаются от ПС «Каховская», — подчеркнули в «Укрэнерго».

На Украине уже начали ремонт повреждённых ЛЭП.

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В Министерстве энергетики РФ предупреждают, что в часы вечернего максимума нагрузок возможные веерные отключения электричества на полуострове на величину до 50−100 МВт. В Крыму приведены в готовность резервные источники питания, включены шесть газотурбинных установок (ГТУ) с суммарной нагрузкой 117 МВт.

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