Киев, 20 ноября, 2015, 20:47 — ИА Регнум. В результате произошедшего сегодня, 20 ноября, подрыва опор двух линий электропередачи возле Крыма проблемы с электричеством могут ждать Херсонскую и Николаевскую области Украины.

Электрические лампочки

Об этом говорится в заявлении компании «Укрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас энергообеспечение Крыма осуществляется по двум высоковольтным линиям из четырех ВЛ-330 кВ Каховская — Островская и ВЛ-330 кВ Каховская — Джанкой в объеме до 650 МВт мощности при необходимости Крыму 900−950 МВт. На обоих линиях есть критические повреждения, которые могут привести к выходу их из строя, например, вследствие неблагоприятных погодных условий. Это приведет к полному отключению Крыму и существенного снижения надежности энергоснабжения Херсонской и Николаевской областей, которые питаются от ПС «Каховская», — подчеркивают в компании.

При отключении всех трех линий, которые передают электроэнергию с ПС «Каховская» в Крым (Каховка — Титан, Каховская — Джанкой, Каховская — Островская), создается ситуация при которой схема подстанции становится крайне ненадежной, подчеркивают в «Укрэнерго». Тогда выход из строя еще одного элемента подстанции может привести к ее полному погашению, и, соответственно, обесточиванию до 40% потребителей Херсонской и Николаевской области, — отметили в компании.

Что же касается собственно подрыва — «Укрэнерго» отмечает, что характер повреждений опор свидетельствует о том, что они произошли в результате обстрела или применения взрывчатых веществ.

Напомним, что линии электропередачи, обеспечивающие энергоснабжение Крыма, периодически подрывают радикалы, которые хотят добиться от Киева введения официальной энергетической блокады российского полуострова.