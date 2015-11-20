Симферополь, 20 ноября, 2015, 20:25 — ИА Регнум. Из-за повреждений линий электропередач, по которым поставляется электроэнергия в Крым из Украины, возможны перебои с поставками электроэнергии на полуостров. В Крыму приведены в готовность резервные источники питания. Приступили к работе мобильные газотурбинные электростанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

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Из-за повреждения опор ЛЭП в Херсонской области Украины вышли из строя ВЛ 220 кВ «Каховская — Титан» и ВЛ 330 кВ «Мелитополь — Джанкой», говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго», опубликованные на сайте компании. Специалисты Южной энергосистемы (Украины) обнаружили, что в результате подрывов на расстоянии 126 км от Мелитополя упала опора ВЛ-330 кВ «Мелитополь — Джанкой» и на расстоянии 45 км от подстанции Каховская — опора ВЛ-220 кВ «Каховка — Титан». Также были найдены повреждения на ЛЭП, которые находятся в одном коридоре с ВЛ-220 кВ «Каховка — Титан» на расстоянии 45 км от Каховки: трещину на стойке железобетонной опоры на ВЛ-330 кВ «Каховская — Островская» и повреждения металлической опоры на ВЛ-330 кВ «Каховская — Джанкой». В «Укрэнерго» считают, что все повреждения произошли «в результате обстрела или применения взрывчатых веществ».

На данный момент электроэнергия поставляется в Крым через ВЛ 330 кВ «Каховская — Островская» и ВЛ-330 кВ «Каховская — Джанкой». Объём поставляемой электроэнергии — до 650 МВт мощности, тогда как Крыму необходимо 900−950 МВт. При этом, на обеих работающих сейчас линиях критические повреждения, которые могут привести к их выходу из строя. «Это приведет к полному отключению Крыма и существенному снижению надежности энергоснабжения Херсонской и Николаевской областей, которые питаются от ПС «Каховская», — подчеркнули в «Укрэнерго».

«При отключении всех трех линий, передающих электроэнергию с подстанции Каховская в Крым, создается ситуация при которой схема подстанции становится крайне ненадежной, когда выход из строя еще одного элемента ПС может привести к ее полному погашению, и, соответственно, обесточивание до 40% потребителей Херсонской и Николаевской области», — предупредили в компании.

В Министерстве энергетики РФ предупреждают, что в часы вечернего максимума нагрузок, при отключенных ВЛ 330 кВ «Мелитополь — Джанкой» и ВЛ 220 кВ «Каховская — Титан», существует риск ограничения электроснабжения потребителей в Республике Крым на величину до 50−100 МВт. «На текущий момент отключенных потребителей в КФО нет», — сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, на полуострове приведены в готовность резервные источники питания, включены шесть газотурбинных установок (ГТУ) с суммарной нагрузкой 117 МВт: на Севастопольской МГТЭС — ГТУ № 1 и 2, на Симферопольской МГТЭС — ГТУ 1, 2 и 5, на Западно-Крымской МГТЭС — ГТУ № 1.

На Украине специалисты Южной и Днепровской энергосистем приступили к ремонту повреждённых участков ЛЭП.

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