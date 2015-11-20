Севастополь, 20 ноября, 2015, 20:22 — ИА Регнум. В Севастополе возможны веерные отключения в связи с прекращением подачи электроэнергии со стороны Украины. Об этом журналистам сегодня заявил губернатор Сергей Меняйло.

Штепсельные вилки

По его информации, веерные отключения возможны в связи с тем, что «украинская сторона в течение двух суток будет проводить ремонт линий электропередач». «В часы максимальных нагрузок существует риск ограничения подачи электроэнергии в городе. Властям придется прибегнуть к веерным отключениям электричества. Собран оперативный штаб», — сказал Меняйло.

Он также сообщил, что «на всех жизненно важных объектах города подключены и проверены дополнительные источники питания — более 270 штук, на полную мощность (23 мегаватт) выходит Севастопольская ТЭЦ». «В прошлом году в Севастополе запущены 2 газотурбинные станции по 25 мегаватт каждая. Они также протестированы и готовы к работе», — отметил Меняйло.

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Ежедневная потребность Севастополя в электроэнергии составляет 150−160 МВт, в пиковые нагрузки это значение превышает 200 МВт в сутки. Полная независимость от поставок электроэнергии с Украины будет достигнута после строительства двух новых ТЭЦ. Средства предусмотрены «Федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года».