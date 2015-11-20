Великий Новгород, 20 ноября, 2015, 20:16 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 20 ноября, открылся Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента по физической культуре и спорту, Новгородская область впервые принимает соревнования по дзюдо такого высокого уровня.

Дзюдо

В Кубке страны примут участие более 500 сильнейших спортсменов России из всех федеральных округов. Новгородскую область представят Игорь Яросвет (в весовой категории 81 кг) и Антон Фёдоров (в весовой категории 73 кг).

Всего на Кубке России будут разыграны награды среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях.

Поединки проходят на Центральной спортивной арене Великого Новгорода.

Отметим, что в Новгородской области дзюдо развивается более 25 лет. В настоящее время этим видом спорта занимаются более 600 человек. Секции дзюдо работают в восьми районах области.