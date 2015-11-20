Степанакерт, 20 ноября, 2015, 20:07 — ИА Регнум. Президент Республики Армения Серж Саргсян посетил с рабочим визитом Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

20 ноября президент НКР Бако Саакян и президент РА Серж Саргсян посетили ряд подразделений Армии обороны НКР, расположенных в юго-восточной части республики.

Президенты наблюдали за военными учениями, ознакомились со службой солдат, приняли участие в церемониях открытия ряда объектов.

Бако Саакян и Серж Саргсян поощрили группу военнослужащих, продемонстрировавших высокие результаты в ходе военных учений. Глав государств сопровождали министры обороны двух армянских республик Левон Мнацаканян и Сейран Оганян, представители высшего командного состава.

21 ноября ожидается участие глав армянских государств в торжественной церемонии открытия жилого квартала для военнослужащих в столице республики, городе Степанакерте.