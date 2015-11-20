Бамако, 20 ноября, 2015, 19:14 — ИА Регнум. В результате спецоперации все заложники из отеля Redisson в столице Мали Бамако освобождены. Среди заложников есть жертвы. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает AFP со ссылкой на министра безопасности Мали.

POTIER Jean-Louis Малийская женщина с ребенком

Напомним, группа неизвестных боевиков, численностью минимум в 10 человек, захватила заложников в отделе Radisson Hotel Bamako. Боевики прибыли на территорию отеля на автомобиле с дипломатическими номерами. Освобожденные заложники также сообщают, что боевики разговаривали между собой на английском языке.

Около 200 человек оказались в заложниках у неизвестных боевиков в отеле в Бамако. В штурме отеля участвовали французские и американские спецподразделения.

Среди заложников были граждане Российской Федерации. Сообщалось, что три гражданина РФ были освобождены в ходе спецоперации.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за террористическое нападение.