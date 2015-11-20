Москва, 20 ноября, 2015, 19:11 — ИА Регнум. Вопросы размещения российской авиабазы в Белоруссии, строительства БелАЭС и другие вопросы обсудят 26 ноября в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом 20 ноября заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин

О намерении Александра Лукашенко «глубоко поговорить» с президентом России стало известно 16 октября, когда в казахстанском Бурабае руководитель постсоветской республики попросил Владимира Путина о возможности посетить Москву, чтобы обсудить проблемные вопросы белорусско-российских отношений. Президент России дал согласие, сказав, что примет Лукашенко в любое время и выслушает «в любом формате».

По всей видимости, стороны согласовали день визита и перечень вопросов для переговоров. Юрий Ушаков сообщил подробности: «Естественно, будут обсуждены вопросы и строительства белорусской АЭС, и другие текущие вопросы и проблемы взаимодействия. Ожидается, что продолжится обсуждение вопроса о создании российской авиабазы в Белоруссии. По этой теме было несколько раундов переговоров, но, очевидно, эта тема еще до конца не закрыта и будет обсуждена на высшем уровне между президентами двух стран».

«Основное внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической сфере. В текущем году из-за резких колебаний на валютных рынках продолжается спад в торгово-экономической сфере», — цитирует «РИА Новости» Ушакова. Тем не менее, отметил помощника президента России, уровень двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций неплох: Россия инвестировала в экономику постсоветской республики $6,3 млрд, а Белоруссия в российскую экономику вложила $2,3 млрд.

«Лукашенко находится в России с первым после его переизбрания на пост главы государства зарубежным официальным визитом. Это специально было так согласовано, чтобы первый визит вновь переизбранный президент наносил именно в нашу страну», — сказал Ушаков. Он отметил, президенты Союзного государства в 2015 году встречались девять раз и в целом российско-белорусское стратегическое партнерство успешно развивается по всем направлениям.

Отметим, что 16 ноября Александр Лукашенко обсудил свой визит в Москву во время встречи с послом России в Белоруссии Александром Суриковым. «Я готов к серьёзному разговору на тему белорусско-российских отношений», — сказал Лукашенко. Он сообщил Сурикову, что по «линии Белоруссия-Россия у нас состоится ряд мероприятий», которые пройдут как в двустороннем формате, так и в многостороннем «с участием других президентов». В частности, будут обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Москвы и Минска в форматах Союзного государства, Евразийского союза и других интеграционных объединений.

«Есть о чем поговорить, и откровенно поговорить, чтобы у нас не было никаких недомолвок», — сказал Лукашенко в ходе встречи с послом России. Он отметил также, что в ходе переговоров важно будет обозначить перспективу и «снять некоторые настороженности».

Напомним, что в ходе президентской кампании 2015 года прозападная оппозиция в Белоруссии и близкие к администрации президента Белоруссии структуры развернули пропагандистскую кампанию, критикуя намерение России разместить в постсоветской республике военную авиабазу. Вскоре к критикам присоединился и Лукашенко, заявивший, что ему ничего не известно о вопросе, почти три года обсуждающемся на разных уровнях.

Белорусские политологи разошлись во мнениях о причинах, побудивших Лукашенко в такой форме обозначить свою позицию по вопросу размещения российской военной авиабазы. Пресс-служба Кремля долгое время уклонялась от комментариев на эту тему. В конце октября главы Минобороны и МИД Белоруссии заявили о нежелательности размещения российской военной авиабазы в постсоветской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство АЭС в Белоруссии является крупнейшим инвестпроектом за всю постсоветскую историю республики. Только по линии правительства РФ на строительство направлено около $10 млрд, которые осваивают российские компании («Росатом») и белорусские субподрядчики. Правительство Белоруссии и Александр Лукашенко не скрывают, что БелАЭС призвана обеспечить «энергетическую независимость» от России и стать источником инвалютных поступлений от экспорта электроэнергии в Евросоюз.

Также отметим, Александр Лукашенко согласился на согласованный с МВФ план структурного реформирования белорусской экономики, переживающей очередной кризис. От МВФ правительство Белоруссии желает получить около $3 млрд финансовой помощи, однако этих средств, как отмечают независимые эксперты, стремительно деградирующей постсоветской республике недостаточно, что вынуждает Лукашенко просить Россию о «поддержке».