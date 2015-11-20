Москва, 20 ноября, 2015, 18:19 — ИА Регнум. Боевые корабли Каспийской флотилии ВМФ России выполнили пуски 18 крылатых ракет по семи целям позиций террористических группировок в Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 20 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

ridus.ru Крылатая ракета 3М14 комплекса «Калибр НК»

«Двадцатого ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по семи целям в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Все цели поражены», — сказал Шойгу.

Напомним, это уже второй случай использования Каспийской флотилии в военной операции против террористов в Сирии. Предыдущие пуски крылатых ракет с кораблей Каспийской флотилии были 9 октября этого года.

Российская военная операция против террористов в Сирии началась 30 сентября по запросу сирийского президента Башара Асада. В САР на авиабазе «Хмеймим» базируется ударная группировка Воздушно-космических сил России, самолеты которой совершают регулярные боевые вылеты и бомбят позиции террористов.

В Восточном Средиземноморье находятся корабли Черноморского флота, которые обеспечивают прикрытие авиабазы «Хмеймим». Также в боевых действиях участвуют корабли Каспийской флотилии.