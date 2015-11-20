Киев, 20 ноября, 2015, 18:18 — ИА Регнум. Какого-либо договора о получении Украиной кредита в 3 млрд долларов от России не существует, заявил эксперт, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник.

Цитата из м/ф «Винни-Пух и день забот». реж Фёдор Хитрук. 1971. СССР «Мёд если есть — то его сразу нет!»

Заявление Пинзеника, сделанное во время публичной лекции в Киеве, приводит украинское госинформагентство «Укринформ».

«У нас нет никаких документов между правительствами Российской Федерации и Украины — о том, что мы занимали у них деньги. У нас есть обязательства, оформленные через Ирландскую биржу, о выпуске еврооблигаций… Я даже немного не понимаю дискуссий по этому поводу, потому что российский долг — это частный долг. Россия не одалживала нам, как правительству, Россия вцепилась в хвост украинских евробондов», — отметил Пинзеник.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина не пойдёт на реструктуризацию своего долга перед Россией в размере 3 млрд долларов на условиях, отличных от тех, которые были согласованы с другими кредиторами Киева. «Очень хочу нашим соседям и государству-агрессору объяснить: мы 3 млрд долларов платить не будем», — заявил украинский премьер.

Между тем, до этого президент России Владимир Путин на саммите G20 в турецкой Анталье заявил, что Москва готова реструктурировать украинский долг на «лучших условиях, чем просил МФВ».