Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2015, 17:45 — ИА Регнум. 243 муниципальных и 46 областных объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории донского региона, должны быть адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья до конца текущего года. На сегодняшний день только в 46 региональных учреждениях «работы по созданию безбарьерной среды находятся в завершающей стадии либо полностью выполнены», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 ноября.

onf.ru Недоступная среда в Ростове-на-Дону

Отметим, что недоступность большинства объектов зафиксировали еще в начале ноября активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Порядка 60% из 100 осмотренных «фронтовиками» организаций и учреждений требованиям программы «Доступная среда» не соответствуют. А свыше 25% объектов доступны для инвалидов частично.

Кроме того, активисты провели опрос 150 респондентов на тему доступности объектов и услуг инвалидам. «Большинство отмечали, что доступность объектов и услуг с учетом потребностей инвалидов за последние пять лет существенно не изменилась, некоторые отмечали ухудшение. Такую же оценку вынесли и касательно отношения к инвалидам в обществе за последние пять лет. Причем, в исполнительной власти о сложившейся ситуации осведомлены. При этом, в годовом отчете правительства о реализации программы «Доступная среда» указано, что объем финансирования муниципальных программ на 2014 год был освоен только на 27,4%. Этот факт напрямую указывает на проблему работы механизмов по внедрению и развитию этой программы в регионе», — отмечал по итогам инспекции руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Михаил Попов.

По состоянию на 1 октября текущего года было освоено лишь 41% средств, предназначенных на адаптацию приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. Всего же на реализацию госпрограммы в 2015 году предусмотрено свыше 503,4 млн рублей рублей. Из этих денег более 141,74 млн рублей выделены из региональной казны, свыше 361,66 млн рублей поступили из средств федерального бюджета.

Напомним, что на Дону определено 2315 учреждений соцзащиты, здравоохранения, культуры, спорта, образования, административных здания, требующих адаптации для инвалидов. На сегодняшний день в регионе проживают свыше 350 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья.