Красногорск, 20 ноября, 2015, 17:21 — ИА Регнум. Жителей Московского региона, пользующихся пригородным железнодорожным транспортом и ставшим свидетелями порчи электропоездов, попросили сообщать об этих фактах в полицию. Таким образом власти Московской области решили привлечь граждан к борьбе с вандализмом.

e-vanteevka.ru Пригородная электричка

Только с начала 2015 года только в электропоездах «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» (МТППК), обслуживающей Ленинградское направление Октябрьской железной дороги, было зафиксировано 2,2 тысячи случаев вандализма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта области.

«В интересах самих пассажиров сообщать о проявлениях вандализма на транспорте, так как средства, которые тратятся на ремонт подвижного состава и пассажирских обустройств, пострадавших от действий вандалов, могли быть использованы при закупке новых пригородных электропоездов и для улучшения качества пассажирской инфраструктуры», — аргументировали в министерстве.

По данным «МТППК», хулиганы-граффитисты незаконно наносят рисунки на вагоны пригородных электропоездов. Кроме того, вандалы приводят в ненадлежащий вид и ломают запчасти вагонов в пути следования, бьют окна, снимают межвагонные ручки. Особенно сложными считаются дни проведения футбольных матчей, когда болельщики возвращаются домой в электричках, констатируют железнодорожники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ущерб от действий вандалов в подмосковных электричках за девять месяцев 2015 года оценивается сотрудниками Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК) в 420 миллионов рублей, а по информации Московской железной дороги (МЖД), в первом квартале 2015 года ущерб от действий вандалов, нанесенный пригородному пассажирскому комплексу, составил 5,5 млн рублей.