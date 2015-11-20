Донецк, 20 ноября, 2015, 17:20 — ИА Регнум. В ДНР необходимо активизировать борьбу с употреблением алкоголя, в частности, несовершеннолетним, и табакокурением. Как сообщает 20 ноября пресс-служба властей ДНР, об этом заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

avito.ru Шлем для рукопашного боя

По словам Захарченко, в ДНР три недели идет операция по выявлению пунктов продажи контрафактного алкоголя.

«Незаконное распитие спиртных напитков вообще является очень большой проблемой, но мы с ней боремся. И я считаю, что люди, которые продают алкоголь несовершеннолетним, должны понести наказание», — сказал Захарченко.

Он предложил ввести в ДНР практику показательных арестов продавцов, которые продают спиртное несовершеннолетним.

«Мы можем создать общественный контроль и показательно арестовывать таких нарушителей. Для этого я готов выделить группу правоохранителей, и мы на всю республику осветим такие случаи. Мы должны думать о здоровье наших детей и нации. Поэтому нам придется, кроме всего прочего, вернуться к закону о запрете курения в общественных местах», — рассказал Захарченко.

Глава ДНР также предложил открыть при школах и институтах ДНР секции по рукопашному бою.

«Я бы хотел сделать боевую систему рукопашного боя, которой можно было бы научить необученных бойцов буквально за месяц. Это поможет и в решении проблемы алкоголизма. Нужно сделать в каждой школе или институте такие секции. Тем более эти навыки пригодятся в любой момент жизни, поскольку мужчина должен защищать не только себя, но и свою семью. И я думаю, что в такие кружки с удовольствием пойдут и девушки», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Захарченко учредил награду в 10 тысяч долларов для того, кто разработает эффективную программу развития сельского хозяйства ДНР. «Кто разработает программу развития сельского хозяйства, и она будет эффективна, тот получит от меня 10 тысяч долларов. Можете работать вместе», — обратился он к донецким студентам. Премьер признал, что обеспечение продовольственной безопасности ДНР стало одной из ключевых задач властей.