Чебоксары, 20 ноября, 2015, 17:38 — ИА Регнум. Спортивная политика

cap.ru Фото недели: Голосование в городском собрании депутатов Чебоксар

Допинговый скандал в лёгкой атлетике напрямую коснулся и Чувашии. Чебоксары лишили права проведения в 2016 году командного чемпионат мира по спортивной ходьбе, который республика уже принимала в 2015 году. С другой стороны, в кризисный период региональному бюджету это позволит сэкономить порядка 50 млн рублей. Ситуацию прокомментировали и олимпийские чемпионы, в том числе обладательница двух олимпийских медалей по спортивной ходьбе, ныне — замглавы комитета Госсовета Чувашии Елена Николаева, подчеркнув, что подобные решения сказываются на мировой легкой атлетике и спортивном сообществе в целом.

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Чебоксары и Казань после допингового скандала лишают права проведения ЧМ

С надеждой на Москву

Публичные слушания по бюджету-2016 прошли в Чувашии, при этом из года в год число участников редеет, а среди муниципалитетов уже нет никого, кто бы стал публично доказывать необходимость дополнительных вливаний. Даже Чебоксары, ранее претендовавшие на увеличенную региональную поддержку как столица региона, на этот раз в лице депутата Владимира Кузина робко заявили, что «рады любой копеечке». Выступления представителей других муниципалитетов больше походило на радужные заученные отчёты о финансовом благополучии районов.

С критикой выступили только представители оппозиции и профсоюзов Чувашии. В частности, были подняты вопросы по «Новому городу», скандальном микрорайоне «Кувшинка-Шанхай», по строительству водопровода в южной части республики, по расходам на социальную сферу и АПК. В Чувашрессовпрофе отметили, что рост зарплаты — «лишь видимость» при видимом росте тарифов на услуги ЖКХ, цен на продукты и других потребительских расходов. Что касается зарплаты бюджетников, то показатели достигаются за счет оптимизации штатов.

Не менее печальная картина ожидает экономику в следующем году. «Непростое положение, которое мы испытываем и сейчас, сохранится в течение 2016 года, если даже по отдельным показателям оно не усугубится», — заявил глава Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин. Что касается промышленности, то будет «не развитие, а больше всего восстановление до уровня 2014 года».

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На этом фоне, и несмотря на заверения региональных чиновников об оптимизации и сокращении расходов, в Чувашии зарплата у государственных гражданских служащих продолжает расти (у федеральных чиновников она существенно снижается). Аналогичная ситуация — с численностью: республиканских служащих становится больше, число работающих в федеральных госорганах — падает. При этом стоит отметить их в три раза больше республиканских.

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Судьба «рогатых»

Резонанс на этой неделе вызвало решение администрации Чебоксар включить в план приватизации унитарные предприятия «Ритуальные услуги», Чебоксарское троллейбусное управление и «Бюро технической инвентаризации». При поддержке депутатов предприятия будут преобразованы в акционерные общества, пакет акций пока будет находиться в собственности муниципалитета.

Наибольшее удивление-возмущение-протест вызвало включение троллейбусного управления (стоимость основных средств оценена в 201,15 млн рублей, в штате числятся 2000 человек). Это предприятие, которое работало рентабельно даже в условиях системного кризиса пассажирского транспорта в стране.

«Интересно, сколько из проголосовавших «за» депутатов, станут собственниками перечисленных предприятий?», — обсуждают совместное решение чиновников и депутатов на чебоксарском форуме, предполагая, что следующий шаг — продажа предприятия: «Потом начнут потихоньку банкротить с помощью «эффективного менеджмента», соберут еще одно заседание и таким же почти единогласным «одобрямс» продадут пакет акций по дешевке в частные руки». Либо альтернативный вариант развития событий: «Поднимут цены на троллейбус, объявят, что он убыточный, уволят всех сотрудников и пустят по городу маршрутки».

Горожане выражают сомнение в том, что вряд ли кто из принявших решение ездить на троллейбусах. И напоминают судьбу «автобусников», которых приватизировали ещё раньше: в итоге государственный перевозчик работает убыточно, город заполонили маршрутки, в том числе работающие нелегально перевозчики.

В это время республика из-за отсутствия заявок отменила повторный аукцион по продаже пакета акций «Чувашавтодора» — одного из старейших государственных предприятий дорожно-строительной отрасли.

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«Выдрать с кровью» у населения

Ещё одно непопулярное и скандальное решение чебоксарские чиновники предложили в части резкого повышения тарифов, готовя направить после депутатской поддержки обращения главе Чувашии. Предельный индекс платы населения за отопление на 2015 год установлен в размере 43,8%, цель — «привести индекс платы к фактическому изменению размера платы граждан по отоплению, связанных с переключением ряда многоквартирных жилых домов от котельной ОАО «Чебоксарская керамика» к котельной ООО «Коммунальные технологии».

Помимо этого, с 1 июля 2016 года возрастёт плата за водоснабжение и водоотведение: предельный индекс составит 25%. Городские власти ссылаются на 60-процентный износ оборудования на местном водоканале, грозя авариями, и на низкий тариф по сравнению с другими регионами Поволжья. Из релиза мэрии следует, что на заседании горсобрания из оппозиционных партий воздержались только коммунисты, единственный либерал-демократ Константин Субботин поддержал рост тарифов, а представитель «Справедливой России» Алексей Никитин признал, что «мы выдираем эти 25 процентов с кровью», но повышать тарифы нужно.

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Смертельное застолье

Тема алкоголизма и алкогольных отравлений в Чувашии вышла в федеральную повестку. В республике выявлена предполагаемая преступная группа, подозреваемая в продаже смертельного суррогатного алкоголя. Следствие считает, что в результате их деятельности отравились суррогатом три человека, которые позже скончались в больницах, ещё один человек госпитализирован.

Стоит отметить, что в Минэкономразвития республики констатируют резкий рост отравлений спиртосодержащей продукцией. В январе-сентябре зарегистрировано 972 случая алкогольных отравлений, что в 1,8 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (517 случаев). В том числе зафиксировано 688 случаев отравления этиловым спиртом, 257 человек отравились суррогатами алкоголя, а также неуточнёнными спиртами. В прошлом году в Чувашии значительно выше среднероссийского показателя была смертность от внешних причин, из них наибольший удельный вес занимают транспортные травмы (12,8%) и отравления алкоголем (6,5%).

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Год труда с трудом

Чувашия заявила о предстоящем масштабном строительстве школы и объявила 2016 год — Годом человека труда. Однако у общественности вызывает вопросы отсутствие школьных мастерских для уроков труда, где будущие мужчины должны приобретать начальные навыки работы с инструментами.

«С обеспечением материалами на уроках труда большая проблема, а ведь дети должны приобретать элементарные навыки по ремонту и изготовлению простых предметов, бытового инвентаря, научиться обращаться с инструментом. Но есть школы, гимназии в Чебоксарах, в которых нет мастерских вообще, и мальчишки на уроках технологии делают бумажные аппликации или собирают строго по инструкции наборы робототехники «Лего» под руководством преподавателей-женщин. Может, стоит из таких образовательных учреждений для начала ребят приводить на экскурсии в те школы, где есть мастерские, и где можно показать, чем реально мальчишки должны заниматься на уроках труда? Иначе вместо мальчишек по характеру и поступкам вырастут, мне думается, не мужчины, а нечто среднее», — считает член Союза машиностроителей России Сергей Васильев.

Право на банкротство

В республике в рамках вступившего в силу закона о банкротстве физлиц претендентами в банкроты с суммой долгов в 500 тыс. рублей могут стать 72 физических лица. С начала октября в суд от граждан подано 25 заявлений на банкротство, 14 из них оставлены без движения по причине несоответствия требованиям закона — как правило, к ним приложен неполный пакет необходимых документов, пишет «Советская Чувашия».

Диско на турнире имени себя

Чувашия готовится к открытому Кубку России по женской вольной борьбе, который пройдёт в декабре на призы главы Чувашии Михаила Игнатьева — сразу после его возвращения из отпуска. Анонсируется, что кроме сильнейших российских спортсменов в нем ожидается участие зарубежных атлетов. Сообщается, что финальную часть турнира откроет легендарная музыкальная группа Boney M. Вопрос о размере призового фонда личного Кубка имени Игнатьева и за чей счёт он сформирован остаётся открытым.

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