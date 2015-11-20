Калуга, 20 ноября, 2015, 15:43 — ИА Регнум. В Калуге состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике городского парламента под председательством Константина Сотскова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты заслушали отчёт об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2015 года и одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год.

Также были заслушаны отчёты о реализации муниципальных программ по развитию экономики, сельского хозяйства и туризма, а также по управлению городским имуществом.

В 2015 году для предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям было выделено порядка 3,5 миллионов рублей. В 2016 году на эти цели запланировано 4,3 миллиона рублей.

Председатель комитета Константин Сотсков выступил с предложением выделить дополнительные средства для поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и использовать для этих целей средства, предусмотренные в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Предложение было поддержано членами комитета и руководством управления экономики.

В процессе обсуждения реализации программы по управлению муниципальным имущественным комплексом, депутат Денис Курганов поднял вопрос бесхозяйных газовых сетей. В настоящее время на территории города большое количество газорегуляторных пунктов и сетей газоснабжения остаются бесхозными, областное предприятие ГП «Регион» отказывается принимать сети в собственность до тех пор, пока они не будут приняты в собственность города. Муниципалитет в свою очередь не располагает необходимыми структурами и специалистами по обслуживанию газовых сетей. В итоге обсуждения было принято решение обратиться в Законодательное собрание и правительство области с предложением создать совместную рабочую группу и найти приемлемое решение.

«Сети, по которым происходит поставка ресурсов, должны содержаться за счёт ресурсоснабжающих организаций, — озвучил свою позицию председатель комитета Константин Сотсков, — они всё равно получают деньги на содержание сетей — эти средства изначально заложены в тариф».

В ходе заседания был заслушан отчёт о ходе реализации программы по расселению аварийного жилого фонда. В 2014 году для расселения 43 аварийных жилых домов городом было закуплено 334 квартиры. На сегодняшний день 294 семьи дали своё согласие на переезд, часть жильцов не устроили предложенные условия и решение вопроса будет перенесено в суд. В 2015 году было дополнительно приобретено 104 квартиры, 26 семей дали согласие на переселение, 12 семьям было выплачено выкупное возмещение. Всего на расселение аварийных домов было выделено 290 миллионов рублей из муниципального, областного и федерального бюджетов.

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Сергей Струев, официально на территории Калуги признаны аварийными более 200 домов, и количество их может существенно возрасти.

Депутат Карп Диденко поднял вопрос о дальнейшей судьбе доме № 14 по улице Тульской и его жильцов: четырёхквартирный дом признан аварийным и является памятником архитектуры. Начальник управления ЖКХ Калуги Сергей Струев заверил депутатов в том, что жильцы дома будут переселены в новое жильё в 2016 году, сам же дом не может быть снесён из-за своего статуса. Также Струев сообщил, что в текущем году было выделено 48 миллионов рублей для предоставления субсидий 58 молодым семьям на приобретение жилья.