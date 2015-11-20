Симферополь, 20 ноября, 2015, 15:26 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что политика Украины «отравлена трупным ядом бандеровщины». К таким выводам он пришел после того, как страна не поддержала в ООН предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом Аксёнов написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

«Накануне 70-летия Нюрнбергского трибунала большинство стран-участниц ООН поддержали предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против выступили четыре государства. Это США и Канада, которые всю послевоенную историю холили и лелеяли недобитых бандеровцев. Это крохотное государство Палау, полностью зависимое от США. Это Украина, политика которой отравлена трупным ядом бандеровщины. В действиях киевской власти ясно прослеживается кровавая преемственность: Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс», — заявил глава Крыма.

По его мнению, сегодня «в некоторых странах» пытаются переписать и извратить не только итоги Второй мировой войны, но и решения Нюрнбергского трибунала. «Некоторые политики утверждают, что трибунал не осудил пособников нацистов Украины, Прибалтики и других стран, а значит, их нельзя рассматривать как военных преступников. Однако «Большая тройка» договорилась, что каждая страна накажет фашистских прихвостней по своим законам», — пишет Сергей Аксёнов.

Также он отметил символичность того, что решение о проведении Нюрнбергского трибунала принималось в Крыму, на Ялтинской конференции. «Напомню, что именно Советский Союз настоял на необходимости публично судить нацистских преступников в соответствии с международными правовыми нормами. Ровно 70 лет назад начался Нюрнбергский процесс. Это был первый в мировой истории международный суд над военными преступниками. Нюрнберг продемонстрировал всему миру неотвратимость наказания за преступления против человечности и человечества», — напомнил глава Крыма.

По его мнению, украинских политиков ждёт новый трибунал за их преступления: «Убежден, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет новый Нюрнберг», — резюмировал председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов.

Смотрите фотографии международного военного трибунала в Нюрнберге

Читайте также:

Нюрнбергский процесс изнутри: личное свидетельство

Украинский взгляд на Нюрнберг: петля для выродков и скотов