Бухарест, 20 ноября, 2015, 15:19 — ИА Регнум. Румыния начнет выделение средств Молдавии из обещанного кредита в 150 млн евро только после создания в Кишиневе «проевропейской» правящей коалиции. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил посол Румынии в Кишинёве Мариус Лазурка. По словам дипломата, Бухаресту «нужен серьезный и ответственный партнер в Молдавии, который будет надежным гарантом использования денег по назначению».

desktopwallpapers.org.ua Над пропастью

В свою очередь директор Института политологии и международных отношений при Румынской академии наук Дан Дунгачиу, выступая в эфире радиостанции Radio Moldova, выразил мнение, что достижение консенсуса между «проевропейскими» партиями Молдавии о создании альянса и утверждении правительства маловероятно. «Ситуация в Республике Молдова похожа на автомобиль, который несется к пропасти. В его салоне сидят несколько водителей, но ни один не поворачивает руль, чтобы свернуть в сторону: каждый оставляет это на другого. Политический тупик, в котором находится страна, может привести к неизбежному краху, а все чего-то ждут», — заметил эксперт.

Он отметил, что в Румынии на фоне общественного разочарования в политическом классе недавно было утверждено «правительство технократов», однако в Молдавии такой сценарий представить трудно. «Это стало бы идеальным решением, слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но ситуация в Кишинёве отличается от положения в Бухаресте. Я не вижу условий для реализации такого проекта в Республике Молдова. Парламентские партии в Кишинёве имеют разные взгляды и стратегии», — сказал Дунгачиу. Он заметил, что ни одна из «проевропейских» партий Молдавии не желает досрочных выборов, но и продвижение к консенсусу происходит с большим трудом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис отказался подписывать принятый парламентом страны закон о выделении Молдавии кредита в размере €150 млн, назвав его «несвоевременным». «Нет уверенности в том, что в Республике Молдова будет обеспечена последовательность процесса реформ и соблюдения обязательства по реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил румынский лидер.

Напомним, что о выделении Бухарестом Кишиневу кредита в размере 150 млн евро сроком на 5 лет с годовой процентной ставкой 1,5% было объявлено по итогам состоявшегося 22 сентября совместного заседания правительств двух стран. Румыния до последнего времени оставалась последним из западных «партнеров по развитию», который продолжал оказывать финансовую помощь Молдавии, несмотря на политический кризис и громкие коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны молдавские власти.

29 октября парламент Молдавии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом. За отставку Кабмина проголосовали 65 из 101 депутата — представители фракций социалистов, коммунистов и демократов. Лидер Демпартии Мариан Лупу призвал к скорейшему формированию новой «проевропейской» коалиции, однако либерал-демократы участвовать в переговорах отказались. В итоге демократы начали параллельные консультации с коммунистами.