Калуга, 20 ноября, 2015, 15:17 — ИА Регнум. Сегодня, 20 ноября, оперативным штабом в Калужской области проведено командно-штабное учение (КШУ) по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта на объекте массового пребывания людей.

Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении ФСБ России, главными целями учений являлись проверка готовности группировки сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции на территории области, к реагированию на чрезвычайную ситуацию террористического характера, совершенствование профессиональной подготовки и практических навыков., а также оценка эффективности мер по обеспечению антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений.

Так, по легенде учения члены запрещенной в Российской Федерации террористической организации осуществили вооруженное нападение на среднюю общеобразовательную школу № 49 города Калуги, где захватили заложников, и выдвинули политические требования.

По ходу учения отрабатывались внезапные вводные, которые приходилось решать в условиях дефицита времени и нарастания террористической угрозы.

Когда стало ясно, что «террористы» не намерены отказаться от своего преступного замысла, сотрудники спецподразделений провели боевое мероприятие по освобождению заложников и нейтрализации бандитов.

По завершении учений начальником управления ФСБ России по Калужской области — руководителем оперативного штаба генерал-майором Владимиром Бурыкиным отмечено, что основные цели учения достигнуты. Реализованные в рамках учений мероприятия позволили повысить эффективность системы реагирования на угрозы террористического характера и уровень взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции .

Членами штаба дана положительная оценка действиям взаимодействующих структур, а также предложен ряд мер по повышению эффективности противодействия террористическим проявлениям в регионе.