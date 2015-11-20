Рига, 20 ноября, 2015, 15:12 — ИА Регнум. Эстонское продовольственно-ветеринарное управление обнаружило повышенный уровень бензопирена в произведенных в Латвии шпротах, на что ранее, как на причину запрета на импорт рыбы и рыбных продуктов из Латвии указывала российская служба «Россельхознадзор», сообщает портал Delfi.lv.

ИА REGNUM Опасность! Отрава!

«Оптовому торговцу сообщили об остановке продажи продукции. Шпроты были изъяты из магазинов и отправлены в Латвию», — сказала главный специалист Эстонского продовольственно-ветеринарного управления Элле Менисалу.

Руководитель отдела по связям с общественностью Латвийской продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере рассказала BNS, что Служба получила информацию от эстонских коллег о том, что в шпротах одного из латвийских предприятий констатирован повышенный уровень бензопирена.

«При проверке ПВС выяснила, что эти шпроты выпускаются «Saiva ANNO 1949», — сказала она.

Мейстере добавила, что ПВС немедленно проверила соответствующее предприятие и поручила «Saiva ANNO 1949» отозвать из торговли партию товара, у которой констатирован повышенный уровень бензопирена. По ее словам, на «Saiva ANNO 1949» применен усиленный лабораторный контроль, и это означает, что предприятие cможет отправлять на рынок продукт «Šprotes eļļā» только после результатов лабораторного исследования, которые подтвердят, что допустимый уровень бензопирена в продукте не превышен.

ИА REGNUM сообщало, что 4 июня 2015 года Россия ввела временный запрет на импорт рыбных консервов из Латвии и Эстонии из-за нарушений, обнаруженных на рыбоперерабатывающих предприятиях. Россельхознадзор также отметил, что регуляторы в странах Евросоюза, особенно в Чехии и Венгрии, неоднократно обнаруживали опасные вещества в шпротах латвийского производства. Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии KolumbijaLtd.

«Случай в Германии лишний раз подтверждает правоту действий нашей службы, преградившей путь опасной продукции», — заявил тогда официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Веденный Россельхознадзором запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции. Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, комментируя решение России ввести запрет на ввоз в страну латвийских консервов, 10 июня, в интервью передаче «900 секунд» заявил, что размеры убытков могут составить от 100 до 200 млн. евро.

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