Киев, 20 ноября, 2015, 15:00 — ИА Регнум. Подорваны две опоры ЛЭП, по которой на полуостров Крым подаётся электроэнергия с территории Украины. Подрыв произошёл на территории Херсонской области, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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В результате акции, осуществлённой неизвестными злоумышленниками, в Крым прекращена поставка электроэнергии по двум линиям. На места, в которых произошли подрывы, направлены специалисты аварийной взрывотехнической службы, а также сотрудники правоохранительных органов Украины.

По факту произошедшего предположительно будет возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение объектов электроэнергетики».