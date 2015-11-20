Бамако, 20 ноября, 2015, 14:57 — ИА Регнум. Террористы, захватившие в столице Мали гостиницу Radisson, отпустили часть заложников, в том числе тех, кто смог процитировать Коран. Об этом сообщает издание Reuters. В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.

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Во время начала боя боевиков с полицией в сообществе в Facebook разместили фото проведения антитеррористической операции:

«Прямо сейчас террористы ведут бой с полицией в гостинице‪ #‎Radisson‬ (‪#‎Mali‬) между 5 и 7 этажами. В заложниках около 170 человек», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня с столице Мали Бамако неизвестные вооруженные люди совершили захват гостиницы. Между полицией и боевиками началась перестрелка, после чего правоохранительные органы окружили здание.

Некоторые пользователи предостерегали других юзеров не распространять непроверенную информацию:

«Будьте осторожны, когда вы пишите твиты и делаете ретвиты на # Bamakoосады: неправильный информация может подвергнуть опасности жизнь заложников и их спасателей».

Нападавшие удерживали в заложниках 170 человек, 140 из которых гости отеля, а 30 — сотрудники. По разным данным, поступавшим в тот момент, сообщало о количестве захватчиков от 2 до 10 человек. По свидетельствам одного из работников Radisson Blu, боевики, когда начали атаковать гостиницу, применяли гранаты и автоматы.

На канале в YouTube New China TV опубликовало видео китайского заложника, сделавшего кадры с верхнего этажа гостиницы.

«Командующий армией Мали освободил около 20 заложников из захваченной гостиницы», — написал пользователь Twitter и прикрепил несколько фото с месте событий.

ИА REGNUM передавало, что спецслужбы Мали в скором времени начали штурм отеля. Удалось освободить 20 заложников. Тогда стало известно, что 3 человека погибли по вине террористов: граждане Франции, Турции и Китая.

«Страшно видеть тот же тип террористического нападения, который произошел Париже, теперь осуществляется в # Bamako», - поделилась Кэт.

Позже сообщалось Reuters, что количество убитых во время штурма дошло до 9 человек. Также ИА REGNUM сообщало, что заложниками террористов в столице Мали стали граждане нескольких стран: это жители Франции, Китая, Турции и самого Мали. Россиян среди заложников нет.

«Нет, они намерены каждую пятницу захватывать заложников или что?», — выразила недоумение Нелси.

«Очень жаль то, что произошло в Бамако», — поделился Браин.