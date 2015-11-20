Симферополь, 20 ноября, 2015, 14:29 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины неизвестные повредили несколько опор высоковольтной линии электропередач, сообщила пресс-служба отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

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Украинские правоохранители сообщили, что информация об аналогичных происшествиях поступила утром 20 ноября в дежурные части Генического отдела и Чаплинского райотдела полиции.

«В поле недалеко от села Атамань повреждена железобетонная опора высоковольтной линии электропередач. В это же время в Чаплинский райотдел полиции поступило аналогичное сообщение. Вблизи села Украинка повреждена опора высоковольтной линии электропередач», — говорится в сообщении пресс-службы.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы и эксперты-взрывотехники. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статье 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение объектов электроэнергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, ровно месяц назад (в ночь на 20 октября) неизвестные взорвали две электроопоры линии «Мелитополь — Джанкой», по которой идут поставки электроэнергии в Крым. Взрывы повредили электроопоры, но они не упали. Подрыв сделали с помощью минометных мин 82-го калибра, привязав их к опоре. При этом две мины не сработали, из-за чего пришлось проводить разминирование.

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Также в ночь с 5 на 6 октября в Херсонской области Украины неизвестные повредили опору высоковольтной линии электропередач, поставляющей электроэнергию в Крым, что привело к остановке подачи электроэнергии через одну из трёх линий электропередач, поставляющих электроэнергию в Крым, и её последующему ремонту.

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