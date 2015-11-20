Курск, 20 ноября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. Суд обязал ОКУ «Центр медико-социальных услуг Курской области» обеспечить ребенка-инвалида необходимыми техническими средствами реабилитации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в прокуратуру Сеймского административного округа обратилась курянка с жалобой на работников учреждения, от которых она более полугода не могла добиться получения необходимого медицинского изделия для своей 15-летней дочери.

Виктор Иванович Говорков. У них лишь для богатых изобилие. Фрагмент. 1957

Ребенок заявительницы является инвалидом. На основании индивидуальной программы реабилитации ОКУ «Центр медико-социальных услуг Курской области» предоставил ей функционально-корригирующий корсет. Однако уже через полгода врачи рекомендовали его замену — девочке нужно было изделие другого размера. Родители неоднократно обращались в ОКУ «Центр медико-социальных услуг Курской области», но в течение семи месяцев корсет не заменили. Свой отказ чиновники мотивировали тем, что, по их мнению, замена корсета была преждевременной. Также у учреждения не было денежных средств для его приобретения.

Вместе с тем, из медицинской документации следует, что ношение корсета несоответствующего размера может привести к отрицательным последствиям. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами, а отсутствие финансирования не является основанием для отказа в обеспечении средством реабилитации.

Прокурор Сеймского округа направил в суд заявление с требованием обязать ОКУ «Центр медико-социальных услуг Курской области» обеспечить несовершеннолетнюю необходимым медицинским изделием, требование было полностью удовлетворено.