Рига, 20 ноября, 2015, 13:56 — ИА Регнум. В течение 2015 года общая стоимость собственности 100 богатейших людей Латвии уменьшилась с 2,87 млрд евро до 1,41 млрд евро, свидетельствует новейший «Топ 100 богатейших людей Латвии», который на следующей неделе будет опубликован в декабрьском номере журнала Kapitāls, сообщает портал Delfi.lv. Новый топ составлен на основе баз данных Laika stars и Lursoft.

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Стоимость собственности людей, входящих в первую десятку топа, продолжала расти. Уменьшение общей стоимости собственности всех 100 членов списка связано с геополитическими изменениями, продажей и покупкой предприятий, заявил руководитель компании Laika stars Вадим Ерошенко.

Член правления Lursoft IT Дайга Киопа подчеркнула, что миллионеров по-прежнему можно найти в самых разных отраслях народного хозяйства.

«Минувший год был успешным не только для банковского сектора, но и для других отраслей. Например, традиционно в топ вошли представители фармацевтических, строительных, торговых фирм, компаний по недвижимости и др.», — сказала она.

Презентация «Топа 100 богатейших людей Латвии» состоится 26 ноября в гостинице Hotel Bergs.