Вашингтон, 20 ноября, 2015, 13:24 — ИА Регнум. В четверг, 19 ноября, NASA на своем официальном сайте опубликовало фотографии посадки модуля миссии Apollo 12. Во время прилунения нога человека в очередной раз ступила на поверхность спутника Земли.

www.nasa.gov Прилунение Apollo 12

Прилунение произошло 19 ноября 1969 года в 06:55 по Гринвичу. Тогда космическое судно произвело посадку в 50 метрах от края кратера Птолемей.

Аппарат Apollo 12 второй раз за свою историю произвел высадку человека на поверхность спутника Земли. Центр фото поверхности Луны имеет координаты 4,5 градуса западной долготы и 7 градуса южной широты, пишут на сайте NASA. На переднем плане снимка — крупный кратер Птолемей, а также размером чуть меньше Гершель.

На борту Лунного модуля находились астронавты: командир Чарльз Конрад-младший, пилот модуля Алан Бин, астронавт Ричард Гордон. Отмечается, что в то время как Конрад и Бин спускались с Лунного модуля и изучали поверхность спутника Земли, на орбите остался в качестве пилота Гордон, чтобы поддерживать связь с астронавтами. Все члены команды были офицерами ВМС США, что оказало влияние на название корабля и символику миссии.

Астронавты США в период с 1969 по 1972 шесть раз совершали высадке на Луне.