Воронеж, 20 ноября, 2015, 12:54 — ИА Регнум. Департамент аграрной политики Воронежской области нарушил закон о защите конкуренции, к такому выводу пришли специалисты Федеральной антимонопольной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФАС России. Нарушения антимонопольное ведомство усмотрело в создании дискриминационных условий для аграриев, работающих в растениеводческой отрасли.

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По сообщению ФАС, при утверждении ставок субсидий на оказание в 2015 году несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства департаментом аграрной политики была установлена формула расчета размера субсидии в зависимости от наличия в хозяйстве поголовья скота.

Таким образом, для тех воронежских хозяйств, которые занимаются исключительно растениеводством и не имеют поголовья скота, размер субсидии на единицу посевной площади оказался значительно ниже.

Между тем, напомнили в ФАС, в соответствии с федеральным законодательством, субсидии на оказание несвязанной поддержки предоставляются в целях возмещения части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также плодородия и качества почв в расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур. Такие же цели поддержки оговорены в порядке предоставления субсидий, утвержденном уже региональным правительством.

«Выплата субсидии на оказание несвязанной поддержки в повышенном размере для сельхозпроизводителей, совмещающих растениеводство с разведением крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, создает дискриминационные условия для сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность исключительно в области растениеводства, для поддержки которого эта субсидия и предназначена, — прокомментировала начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко. — Департаменту предписано устранить неравенство, а в отношении соответствующих должностных лиц будут возбуждены дела об административном правонарушении».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в регионе собрано четыре миллиона тонн зерновых, Воронежская область оказалась на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна. Активно в области развивается животноводство — несмотря на крупный скандал с гибелью элитных коров в Грибановском районе. По данным департамента АПК, за девять месяцев 2015 года (в сравнении с тем же периодом прошлого года) в хозяйствах региона поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 10 тыс. голов (на 4%). В целом поголовье КРС в регионе составляет 287,8 тыс. голов, в том числе 83 тыс. голов дойного стада (по численности дойного поголовья регион занял первое место в ЦФО).

Между тем, накануне стало известно о сложностях, которые ожидают воронежских растениеводов будущей весной. По данным правительства региона, более 70% посевов озимых на данный момент — в плохом состоянии из-за осенней засухи, а потому велика вероятность необходимости пересева зерновых.