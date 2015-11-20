Ташкент, 20 ноября, 2015, 12:39 — ИА Регнум.



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В Узбекистане после остановки работы мессенджеров Skype и Viber, дающих людям возможность бесплатных переговоров, теперь стало затруднительно открывать и видео-портал YouTube, сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

«В то время как официальные лица не говорят общественности ничего конкретного о причинах проблем в сетях Интернета, среди населения ходят слухи о том, что это делается специально, чтобы ограничить поток информации», пишет издание.

В публикации также отмечается, что ограничения происходят в связи с указанием узбекских спецслужб.

«Это делается специально по указанию Службы национальной безопасности. Усилилась угроза со стороны исламских боевиков и это делается для снижения их влияния», пишет издание со ссылкой на осведомленный источник.

Вмести с этим, как сообщил «Озодлик» главный редактор принадлежащего компании «Узбектелеком» (провайдер связи) журнала «UzinfoCom» Александр Сучков, «в настоящее время в сети идут работы по модернизации».

«Это всего лишь технологический процесс, скоро все решится. Это все делается, чтобы предоставить пользователям Узбекистана лучшее обслуживание в Интернете. Необходимо какое-то время, все будет хорошо», — сказал Сучков.

Как отмечается в публикации, проблемы с мессенджерами Skype и Viber появились в Узбекистане в середине июля этого года. Официально было обещано, что мессенджеры заработают с 1 сентября, затем — с 1 октября.

«Узбекистан годами состоит в списке стран, ограничивающих Интернет, В стране заблокированы интернет-страницы, критикующие узбекское правительство», пишет «Озодлик».