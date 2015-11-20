Москва, 20 ноября, 2015, 12:30 — ИА Регнум. Глобальный и многополярный мир вернуть в эпоху варварства невозможно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «Мы понимаем, что террористы не просто пытаются отомстить России, Сирии, Франции и ряду других стран, их главная цель — это разрушить сами ценности цивилизованного мира, культуру нашего мира и демократические принципы, оны пытаются запугать народы, разобщить народы, заставить народы спасаться в одиночку, — тем самым они продвигают свои изуверские представления о государстве», — отметил Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Я хотел бы от вашего имени заявить, что мир, построенный на ценностях свободы человеческого общения и сотрудничества, мир, ставший и глобальным и многополярным, вернуть в эпоху варварства просто невозможно. И пусть об этом террористы и бандиты даже не мечтают. Россияне и все цивилизованное человечество твердо уверены, что победа останется за нами», — заявил спикер Госдумы в ходе совместного собрания членов Совфеда и депутатов нижней палаты парламента.

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