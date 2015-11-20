Москва, 20 ноября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. Совет Федерации и Госдума совместно приняли решение о необходимости ужесточения наказания за терроризм, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совместное заседание Совета Федерации и Государственной думы

«Мы способны объединиться и победить. Наша история неоднократно проверяла нас на прочность и мы в сотрудничестве с другими народами и странами, сохраняя свою страны каждый раз спасали себя и других и вновь и вновь давали надежду на жизнь», — отметил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»).

Парламентарии настаивают на необходимости совершенствования законодательства РФ и норм международного права в сфере миграционной политики для пресечения продвижения терроризма и международной преступности.

«На границах государства должен быть поставлен надежный заслон от проникновения экстремистов в Россию», — отмечается в документе.

Также парламентарии настаивают на необходимости совершенствования внутреннего законодательства страны и документов международного права в области миграционной политики. «Поставки оружия террористическим группировкам, покупка у них сырья и культурных ценностей — это соучастие в их преступлениях, которое должно караться не менее решительно, чем действия самих боевиков», — следует из документа.