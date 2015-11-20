Вильнюс, 20 ноября, 2015, 12:17 — ИА Регнум. После того как вечером 19 ноября в столице Литвы психически нездоровый наркоман или отобрал у полицейского, или забрал из полицейского автомобиля автомат Калашникова (полиция делает на этот счет разные заявления), после чего скрылся, спровоцировав самую крупномасштабную операцию полиции за всю историю Литвы, когда беглеца искали порядка трёх тысяч полицейских, а город был перекрыт, в Литве ставят под сомнение профессионализм полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 ноября.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». реж.Джонатан Демме. 1990. США Энтони Хопкинс

Хотя многим события вчерашней ночи напомнили комедию, на самом деле это был хороший урок нам всем. Сейчас мы должны сделать выводы о подготовке и действиях должностных лиц в реальных условиях терроризма или другой угрозы в различных местах Вильнюса или даже Литвы. Также я хочу призвать работников правоохранительных органов быть внимательными и не оставлять без присмотра никаких вещей, которые могут вызывать опасность», — заявил сегодня глава профсоюза полицейских Владимир Банель.

«Уже вторая ситуация за такое короткое время, когда опытные полицейские безответственно и непрофессионально обращаются с автоматами Калашникова, выявила пробелы и в полиции, и во всей системе внутренних дел. В первую очередь полицейские не привыкли носить с собой такое оружие, им не хватает боевых средств, тактических и психологических практических учений. Второй важный факт, что вряд ли бы мы были готовы к экстремальным ситуациям в разных точках, нам не хватает сил», — считает он.

Руководители служб, ответственных за общественную безопасность, уже сказали, что имеющаяся техника устарела, не хватает оружия, патронов, средств безопасности. Глава спецподразделения по борьбе с терроризмом «Арас» упомянул о непригодных для использования бронежилетах и оружии, поэтому Банель уверен, что как можно скорее нужно «отказаться от реликвий советских времен», поскольку это «не только не защищает нас, но и в случае угрозы может вызвать еще большую опасность».

«Сейчас не время изображать героев. Неизбежно мы должны обеспечить должное снабжение сотрудников правоохранительных органов, постоянно развивать их ответственность вместе с регулярными учениями, необходимыми средствами. Не менее важно увеличивать мотивацию полицейских, пограничников, сотрудников спецслужб, повышать квалификацию. Помимо этого, когда Франция, Германия, Великобритания увеличивают силы полиции, мы должны адекватно оценивать и ситуацию в Литве: хватает ли нам сотрудников? Между тем премьер Альгирдас Буткявичюс и спикер Сейма Лорета Граужинене обладают силой принятия решений. В их руках — бюджет следующего года, от которого и зависит, будут ли вылечены больные места системы внутренних дел», — заключил Банель.

Тем временем в литовских соцсетях жители обсуждают происшествие, соглашаясь, что «псих-наркоман за одну ночь уничтожил всю полицию», наглядно продемонстрировав, что правоохранительные органы не способны эффективно действовать в кризисных ситуациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября вечером у литовского полицейского отобрали выданный после терактов в Париже автомат Калашникова. В один из полицейских участков был доставлен задержанный за административное правонарушение житель Вильнюса Игорь Молотков. Мужчина, будучи в наручниках, уже у самого полицейского участка умудрился вырваться от полицейских, схватил автомат и, угрожая оружием, скрылся. Беглеца искало три тысячи полицейских, он был найден и задержан спустя пять часов поисков у себя на квартире, куда, как отмечают литовские СМИ, цитируя жильцов дома, прошел без препятствий, мимо полицейских.

Напомним, что это уже второй инцидент с автоматом Калашникова и литовской полицией за неделю. До этого патрульный полицейский во время рейда случайно прострелил ногу бездомному. Глава МВД Саулюс Сквернялис объяснил инцидент неумением обращения полицейских с таким видом оружия.

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