Москва, 20 ноября, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Россия ждет официального ответа от Украины на предложение по реструктуризации долга, заявил в пятницу, 20 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Варвара-краса, длинная коса». реж. Александр Роу. 1969. СССР Должок!

«Мы (власти РФ) должны получить ответ украинской стороны о готовности и ответ от тех стран, кому предложено стать гарантами этой схемы реструктуризации, — сказал Песков журналистам. — Каких-либо иных предложений российская сторона не озвучивала».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что долг суверенный и подлежит оплате, его неуплата для Украины будет означать дефолтную ситуацию.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев не намерен выплачивать $3 млрд долга, и на другие условия реструктуризации России не стоит рассчитывать.

«Очень просто хочу нашим соседям и государству-агрессору объяснить: мы 3 млрд долларов платить не будем», — сказал глава украинского правительства.