Москва, 20 ноября, 2015, 11:54 — ИА Регнум. Власти Москвы определили места в переходах столичного метро для бесплатных выступлений музыкантов. Список площадок разработан в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, окончательно он будет согласован мэрией города.

Франц Николаевич Рисс . Скоморохи в деревне. 1857

Таким образом, в Москве решили легализрвать деятельность уличных артистов. Для того чтобы получить возможность бесплатно выступать на выделенных площадках в переходах подземки, артисты должны будут пройти прослушивание в департаменте культуры, пишет 20 ноября газета «Известия».

Запуск проекта намечен на первый квартал 2016 года, уточнили в департаменте транспорта. В настоящее время определены 15 площадок, среди них переходы станций метро. Речь идет о переходах остановок «Достоевская», «Трубная», «Трубная» — «Цветной бульвар», «Боровицкая», «Воробьевы горы», «Маяковская», «Китай-город», «Курская», «Выставочная», «Арбатская» (филевская линия), «Полянка», «Театральная» — «Охотный ряд», «Театральная» — «Площадь революции», «Охотный ряд» — «Театральная», «Лермонтовский проспект».