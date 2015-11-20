Киев, 20 ноября, 2015, 11:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк взял страну в заложники. Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саак (фрагмент)

Таким образом Саакашвили прокомментировал слова Яценюка о том, что в случае его отставки партия «Народный фронт» покинет состав парламентской коалиции.

«Я сегодня слышал премьер-министра — он говорил, если меня предадут и снимут с должности, то я уйду в оппозицию, мол, моя фракция выйдет из коалиции. Нельзя брать свою собственную страну в заложники из-за своей должности», — сказал Саакашвили.

Напомним, ранее Яценюк прогнозировал скорое переформатирование Кабмина, при этом выражая уверенность, что сам он останется премьером. Если же нет, нынешний глава правительства пригрозил распадом коалиции.

«Как вы думаете, может ли остаться в коалиции партия, лидер которой был предан партнерами по коалиции из президентской фракции?» — сказал Яценюк в интервью изданию «Фокус»

Вместе с тем глава администрации президента Украины Борис Ложкин в интервью «Зеркалу недели» заявил, что отставка Яценюка не стоит сегодня на повестке дня, но «если завтра коалиция примет другое решение — это ее право».

А народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко уверен, что судьба Яценюка будет решаться во время визита вице-президента США Джо Байдена 7 декабря.