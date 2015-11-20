Тбилиси, 20 ноября, 2015, 11:40 — ИА Регнум. На очередной встрече в рамках грузино-российского диалога, которая прошла 19 ноября в Праге, были рассмотрены предусмотренные повесткой дня вопросы торгово-экономических, транспортных и гуманитарных отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

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В частности, речь шла о расширении номенклатуры грузинской продукции на российском рынке, перспективах роста транспортных перевозок. Было отмечено, что за 9 месяцев 2015 года торговый оборот между Грузией и Россией уменьшился на 8,9%, до $530, 3 млн, в том числе экспорт сократился на 47,1% и составил $112 млн. В то же время, значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки грузинских компаний в направлении России. Причем, возросло как автомобильное, так и авиационное сообщение, что способствовало росту числа российских туристов в Грузии (на 14,6%).

На встрече представители России подтвердили, что ведется работа над тем, чтобы в ближайшем будущем упростить визовый режим для определенных категорий граждан Грузии.

Кроме того, были рассмотрены гуманитарные вопросы, в том числе судьба тех граждан Грузии, которые осуждены в России по обвинению в шпионаже. По заявлению российской стороны, в ближайшем будущем ожидается принятие решений, на основании которых несколько граждан Грузии смогут вернуться на родину.

Встреча прошла в расширенном формате, и кроме Абашидзе и Карасина в ней участвовали: с грузинской стороны — заместитель директора департамента МИД по отношениям с соседними странами и регионами Ираклий Кванчахадзе и директор департамента транспортной политики министерства экономики и устойчивого развития Грузии Кетеван Салуквадзе, а с российской — советник министра транспорта Игорь Петров и исполняющий обязанности начальника отдела Грузии 4-го департамента стран СНГ МИД Максим Литвинов.