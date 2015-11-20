Барнаул, 20 ноября, 2015, 11:33 — ИА Регнум.



газета «Алтайская правда» Лебеди на Алтае

Лебеди прилетели

Лебеди прилетели зимовать на незамерзающие озера Советского района — об этом 19 ноября сообщает газета «Алтайская правда» («АП»).

«Лебеди пока держатся в центре озера. Но когда начинается кормежка, подплывают близко. Некоторые наиболее доверчивые даже берут корм с руки», — отметил руководитель СХП «Урожайное» Василий Гранкин.

По его словам, сейчас на озере порядка 500−600 птиц. «Откуда они прилетают — никто толком не знает. Предполагается, что из тундры. Как-то орнитологи пытались их окольцевать, чтобы проследить маршруты движения, но не получилось. Лебеди — птицы умные и в расставленные сети не суются», — поясняет корреспондент «АП» Евгений Шумилов.

Как прожить на десять тысяч рублей в Алтайском крае?

На ИА «Амител» 18 ноября опубликована статья о том, что жителям Алтайского края невозможно прожить на 9 тыс. 383 рубля. Между тем именно такая сумма прожиточного минимума утверждена в регионе.

Экономить придется на многом. Почти 1 тыс рублей уйдет на покупку проездного билета в общественном транспорте. Если вычесть из оставшейся суммы среднюю квартплату (берем 2 тыс. 800 рублей) и плату за свет (350 руб.), в остатке останется 5 тыс. 283 рубля. «Без некоторых товаров обойтись невозможно. К ним в том числе относятся зубная паста, мыло, стиральный порошок, носки, колготки, моющие средства. На все про все уйдет примерно тысяча рублей», — пишет корреспондент Татьяна Гладкова.

Остается 4 тыс. 283 рубля. «Остальные деньги, скорее всего, уйдут на питание. Хотя мы уже не укладываемся в лимит: по данным, которые приводит Министерство сельского хозяйства на 13.04.2015, стоимость продовольственной корзины в Алтайском крае составляет 4 536,95 руб. Подразумевается, что на эту сумму обычный житель нашего региона может вполне себе нормально питаться», — резюмирует корреспондент ИА «Амител».

Шоу «Выжить в лесу»: барнаульский ресторатор рассказал, как ел жуков и личинок

Житель Барнаула Станислав Нижельский стал участником реалити-шоу «Выжить в лесу» на канале «Че». Его и еще двоих городских жителей на неделю забросили в лес без снаряжения, еды и воды — им приходилось спать на земле и есть жуков. В обычной жизни мужчина занимается ресторанным бизнесом, увлекается сноубордом и любит путешествовать, правда, в более комфортных условиях. О том, как он выживал в диких условиях, Нижельский рассказал 18 ноября в эфире радио «КП — Барнаул».

Испытания проходили этой осенью в подмосковном лесу. Температура вечером опускалась до плюс трех градусов, а разводить костер было нечем — с собой разрешили взять только три предмета. В итоге у участников оказалось два топора и ни одной зажигалки. Пришлось добывать огонь с помощью трения. Всем премудростям лесной жизни горожан обучал опытный инструктор ФСБ Алексей Седой, — пишет «Комсомольская правда» («КП») (Барнаул).

«Первый день оказался самым сложным, у нас не было еды и приходилось есть личинки. Думал, никогда на такое не соглашусь — противно, но оказалось очень даже неплохо, на вкус как орехи», — поделился впечатлениями Станислав Нижельский.

Как-то вечером, чтобы просушиться, развели костер. Стоя у костра, Станислав заснул и начал падать прямо в огонь — к счастью, его успел подхватить Алексей Сидоров, участник из Кемерово. Нижельский признался, что за неделю сбросил 10 килограммов, — пишет «КП».

Зимний туристический сезон на Алтае

Зимний туристический сезон на Алтае откроется 10 декабря. Корреспонденты газеты «Бийский рабочий» («БР») собрали информацию о самых интересных событиях, которые предстоит увидеть в рамках праздника «Алтайская зимовка».

Алтайский край — одно из двух мест в России, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны. В Советском районе расположены уникальные незамерзающие озера, самое популярное — озеро Светлое, где с ноября по март можно увидеть прекрасных белых птиц. Этот факт стал центральной идеей праздника «Алтайская зимовка». Мероприятие состоится с 10 по 13 декабря, в эти дни туроператоры Алтайского края организуют доставку туристов на озеро Светлое, — пишет «БР».

По традиции в рамках праздника пройдет и спринтерская гонка на собачьих упряжках «Стрела Ульгеня». В гонках примут участие спорт­смены из Новосибирска, Кемерова, Барнаула, Бийска, Новоалтайска, из Республики Алтай, — информируют бийские журналисты.

Они также отметили, что в Белокурихе пройдет горнолыжный фестиваль «Снежный ком». Гостей ждет развлекательная программа, конкурсы, выступления творческих коллективов, выступления команды по велотриалу, дегустация напитков.

Сверх меры — за коммуналку

Треть алтайских муниципалитетов могут установить тарифы за коммуналку «сверх меры», — об этом 17 ноября сообщило ИА «Банкфакс».

«В конце октября правительство утвердило размер индексации платы граждан за коммунальные услуги в субъектах РФ с 1 июля 2016 года. Для жителей Алтайского края средний индекс определен в размере 3,7%. Допустимое отклонение от среднего — 2%. Таким образом, рост совокупного платежа за весь набор коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, газ, водоснабжение и водоотведение) с 1 июля 2016 года не должен превышать 5,7%. В то же время прогноз по уровню инфляции на 2016 год — 12,2%», — говорится в сообщении информагентства.

Превышение установленного роста платы граждан (5,7%) в муниципалитетах допускается только по решению представительных органов местного самоуправления. «По прогнозам управления, около 200 (из 664) муниципальных образований Алтайского края, в случае установления в них экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги, могут не уложиться в рамки роста платы граждан, заданные правительством. Это обусловлено в том числе и тем, что рост нерегулируемых цен на основные составляющие тарифов (электроэнергия, уголь, ГСМ, строительные материалы и др.) может превышать 5,7%. Кроме того, в 2015 году правительство разрешило теплоснабжающим компаниям учитывать в тарифе предпринимательскую прибыль в размере 5% от суммы текущих расходов и амортизации, что также спровоцировало дополнительный рост конечных тарифов для потребителей», — отмечает ИА «Банкфакс».

Алтайского спортсмена Шубенкова будет не хватать на Олимпиаде в Рио

Сергей Шубенков вошел в список из пяти российских легкоатлетов, которых будет остро не хватать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, — об этом 20 ноября сообщают «Аргументы и факты» («АиФ») со ссылкой на рейтинг американского издания Lexington Herald Leader.

Помимо барнаульца, который впервые за всю историю принес стране золотую медаль чемпионата мира в беге с барьерами, в список спортсменов вошли также Елена Исинбаева, Александр Меньков, Анна Чичерова и Люкман Адамс. Участие российских легкоатлетов в летней Олимпиаде остается под вопросом из-за допингового скандала. Сборная России по легкой атлетике дисквалифицирована на неопределенный срок, — напоминает «АиФ».

Почему единороссы поддержат Дугина на посту сити-менеджера

В Барнауле завершилась подача документов от соискателей на должность сити-менеджера. Документы в конкурсную комиссию сдали несколько человек, но, учитывая, что выбирать кандидата будет городская дума, состоящая в основном из единороссов, шансы Сергея Дугина можно считать предпочтительными. Об этом 18 ноября пишет ИА «ПолитСибРу».

Сергей Дугин — начальник Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Он является председателем регионального координационного Совета сторонников «Единой России», — напоминает информагентство.

«Мы не обсуждали вопрос с депутатами персонально, мы проводили консультации по возможным кандидатурам и вели методичный отбор, кто в той ситуации, которая сейчас сложилась в Барнауле, сможет работать. В городской администрации сейчас отличный состав, профессиональная команда. Исполняющий обязанности, первый заместитель главы администрации Петр Дмитриевич [Фризен] и все заместители работают уверенно, жизнедеятельность города не прерывалась, но необходим тот человек, который бы сумел использовать этот потенциал в интересах всех жителей Барнаула на новом уровне. Человек с опытом работы и знанием проблем в рамках края, человек, имеющий поддержку депутатов и партии, знающий и чувствующий боль человека в целом. И вот, таким образом, нарисовался портрет социально ответственного, политически грамотного человека, проверенного годами работы», — сказал лидер алтайских единороссов Борис Трофимов. Он подчеркнул, что Дугин отлично знает проблемы социального характера, ни одно ведомство края так тесно не работает с населением, как Алтайкрайсоцзащита.

По информации «ПолитСибРу», контракт будет заключен на два года — до истечения полномочий депутатов Барнаульской городской думы действующего созыва. До этого времени в Барнауле будет сохраняться существующая система управления, включающая главу города и главу администрации.

В Камне-на-Оби школьники спасли из колодца одноклассницу

В Камне-на-Оби едва не погибла 10-летняя девочка. Она провалилась в открытый колодец рядом со своей школой. К счастью, одноклассники оказались рядом. Подробности 20 ноября сообщает ГТРК «Алтай».

Спасли её одноклассники, которые по счастливой случайности играли рядом. «Сейчас колодец закрыт, но тогда крышка была снята. Из-за того, что вокруг много травы, покрытой слоем инея и снега, этого не было заметно. Четвероклассница Лилия Дергунова шла домой и даже сама не поняла, как провалилась в колодец. Она пыталась удержаться за трубу, чтобы не упасть вниз. Девочка стала звать на помощь. Эти крики, к счастью, услышали её одноклассники. Впятером мальчикам удалось вытащить школьницу из ледяного плена. Накануне ребят наградили в местном отделении МЧС», — информирует ГТРК «Алтай».

Известно, что открытый колодец принадлежит муниципальному Каменскому предприятию «Теплосети». Мама девочки написала заявление в полицию, чтобы провели тщательное расследование и наказали виновных, — передают корреспонденты ГТРК «Алтай».

Житель Омска погиб в окрестностях алтайского села Кузьминка

Ночью 18 ноября около села Кузьминка сотрудники отдела полиции «Змеиногорский» обнаружили легковой автомобиль, где находились два человека, погибшие, по предварительным данным, от переохлаждения. Об этом сообщает «Змеиногорский вестник». Отмечается, что один из погибших — житель города Омска. Причина гибели людей еще не названа.

Алтайского призывника избили в Челябинской области

В Челябинской области офицер избил солдат-срочников, среди которых был и призывник с Алтайского края. В отношении зачинщика драки возбуждено уголовное дело, — об этом 20 ноября информирует ГТРК «Алтай».

В интервью, которое появилось на днях в интернете, один из пострадавших рассказывает, как старший сержант Максим Куликов разозлился на бойцов из-за медленного выполнения приказа. Со слов солдат, офицер был пьян. Они попытались снять происходящее на телефон. Но в кадр попало только отражение в стекле, на котором видно несколько моментов драки. Об остальном можно догадываться лишь по звукам ударов, крикам офицера и ненормативной лексике, — информирует ГТРК «Алтай».

Это видео станет одним из доказательств по уголовному делу. Солдаты проходят свидетелями. Они рассказали, что это не первый случай применения насилия со стороны сержанта Максима Куликова.