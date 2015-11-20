Москва, 20 ноября, 2015, 11:34 — ИА Регнум. Экс-первая ракетка мира, победительница турниров Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова отныне не самая популярная в соцсетях спортсменка. Ее обогнала американская дзюдоистка и боец ММА Ронда Роузи. Об этом сообщает издание The Independent.

wallpapername.com Ронда Роузи

Шарапова опустилась на вторую строчку рейтинга самых популярных спортсменов в соцсетях. Общее количество подписчиков теннисистки в Twitter, Instagram и Facebook составило 18 млн 70 тыс. человек. Число поклонников Ронды Роузи составило 18 млн 150 тыс. человек.

Как пишет The Independent, быстрому росту популярности среди пользователей Роузи возможно, обязана своим недавним поражением в бою. 15 ноября 2015 года дзюдоистка потерпела первое для себя поражение на ринге: во время боя боя за титул UFC американскую спортсменку одолела ее соотечественница Холли Холм.

ИА REGNUM напоминает, сейчас 28-летняя теннисистка Мария Шарапова занимает четвертую строчку рейтинга WTA. Она возглавляла этот список в августе 2005 года. Спортсменка за свою карьеру в одиночном разряде выиграла 584 матчей, проиграла же 140. Имеет пять титулов на турнирах Большого шлема.

28-летняя Ронда Роузи в боях смешанных единоборств провела 13 боев, из который выиграла 12, 3 из них заканчивались нокаутами. Лишь один бой Роузи закончился поражением для нее. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала бронзу.