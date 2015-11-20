Ярославль, 20 ноября, 2015, 11:27 — ИА Регнум.



rus-img2.com Большегрузный транспорт

Обращение ярославских автоперевозчиков, недовольных введением платы за дороги для большегрузов, рассмотрели на внеочередном заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству. Как уже сообщало ИА REGNUM, в понедельник около 100 предпринимателей и дальнобойщиков пикетировали здание думы. Они требовали отсрочить введение в действие сбора платы на 2 года. Проект обращения от областной думы с таким требованием подготовили депутаты от КПРФ. Однако представители «Единой России» предложили смягчить претензии к федеральной власти.

«Все нормативно-правовые акты приняты, система начала свою работу. Не надо разворачивать уже запущенную систему наоборот,» — сказал заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас.

Представитель Координационного совета автоперевозчиков Сергей Садиков внес предложение перевести систему оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам, на постоплату. Его коллега Юрий Кренделев сообщил депутатам, что из-за сбоев в систему деньги часто снимаются еще до выезда в рейс.

«Ты только заплатил и поехал, а система дает сбой, и ты уже нарушаешь. Возвращать пропавшие деньги придётся через суд. Поэтому я считаю, что для отлаженной работы системы просто необходима оплата по факту совершённого рейса» — возмущался предприниматель Юрий Кренделев.

Депутат Владимир Колобов предложил дополнить обращение пунктом о том, что государство, а не частная компания должна взимать данную плату.

«Всю конкурсную процедуру компания-концессионер «Платон» прошла. Заключено концессионное соглашение. Я бы тоже, конечно, поручил данный вопрос государственному предприятию, но процесс запущен, и я не думаю, что Правительство разорвет концессионное соглашение, будет проводить новый конкурс,» — сказал его коллега Николай Бирук.

Предложение рекомендовать Правительству заменить концессионера государственным предприятием не было принято. В итоге депутаты решили обратиться к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой снизить плату за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн по дорогам федерального значения. Сделать это ярославские парламентарии предлагают поэтапно: до 30 июня 2016 года установить плату 75 копеек за километр, а с 1 июля установить — 1,53 рубля за километр. Также в обращении предлагается до 1 мая следующего года приостановить взимание штрафов и проработать варианты их снижения. За принятие такого обращения депутаты проголосовали единогласно. В пятницу обращение было утверждено на заседании Ярославской областной думы.